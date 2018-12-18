ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу на пытки в ярославской колонии
Ее подали Иван Непомнящих, Евгений Макаров и Руслан Вахапов, отбывавшие наказание в исправительном учреждении. Бывшие заключенные пожаловались на нарушение статей Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток и о праве на эффективную правовую защиту.
О пытках в ярославской колонии стало известно минувшим летом.
Комментарии2
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vitaly_f22 18 декабря 2018 | 21:38
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oneoretwo 18 декабря 2018 | 21:51
...подвели борца с уличными табло курса вставания с колен, подвели...
...придется засыпавшихся палачей выгнать, тайно вручив по медальке, подкрасить - подмазать пытошную, выплатить штраф из кармана нищего населения и пытать снова, только уже чуть аккуратнее...