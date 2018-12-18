Минюст России проведет внеплановую проверку движения «За права человека»
Об этом «Эху Москвы» рассказала эксперт организации Ирина Яценко.
Глава движения Лев Пономарев сейчас находится под арестом из-за обвинений в призывах к участию в несогласованной акции. Он должен выйти на свободу 21-го декабря.
Глава движения Лев Пономарев сейчас находится в спецприемнике. Его арестовали на 16 суток по обвинению в призыве к несогласованной акции. Сам правозащитник связал проверку с тем, что его фамилия звучала на встрече членов СПX c президентом России.
Комментарии6
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astet 18 декабря 2018 | 21:34
Что за бред?
Какие такие права?
У российских холопов
только одно право -
быть поротыми на конюшне
когда барин не в духе!
serge_moro 18 декабря 2018 | 21:37
astet: Диктатор-садист лично занялся Пономаревым. Проверка организации правозащитника выполняется по приказу диктатора-садиста . Тиран Кремля в пику всем,кто просил за Пономарева , решил с него не слазить до тех пор пока Пономарев не уйдет вслед за Алексеевой. Диктатор-тиран,видит Пономарева только рядом с Алексeeвой,чтобы обезопасить Москву от Парижа.. Париж настолько напугал диктатора,что он впал в истерию,находясь один на один с собой,чтобы никто не увидел. Пономарев для него стал тем главным винтиком,который может запустить механизм развития событий по сценарию Парижа. Путин страшно бoится увидеть Париж и умереть . Поэтому для него лучше,чтобы умер Пономарев ,а он избавился бы от плохих предчувствий парижского кошмара на улицах Москвы
tvitov66 18 декабря 2018 | 21:44
serge_moro: все прально делают - нужно обязательно указать какого именно человека, с большой ПУквы
vitaly_f22 18 декабря 2018 | 21:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
shai13 18 декабря 2018 | 21:46
vitaly_f22: Интересно какой идиот придумал рекламу что уже 2 месяца на может уговорить Лёху.
oneoretwo 18 декабря 2018 | 21:59
...что-то мне подсказывает, что апосля того, как плешивый склеит ласты, всех энтих борцунов с правами человека таки лишат всех человеческих прав навсегда - уж очень они - права эти - им не по душе...