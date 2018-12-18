Минюст России проведет внеплановую проверку движения «За права человека»

Об этом «Эху Москвы» рассказала эксперт организации Ирина Яценко.

Глава движения Лев Пономарев сейчас находится под арестом из-за обвинений в призывах к участию в несогласованной акции. Он должен выйти на свободу 21-го декабря.

Глава движения Лев Пономарев сейчас находится в спецприемнике. Его арестовали на 16 суток по обвинению в призыве к несогласованной акции. Сам правозащитник связал проверку с тем, что его фамилия звучала на встрече членов СПX c президентом России.