Правительство Украины предложила расширить санкционный список в отношении России
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство по делам временно оккупированных территорий. В частности, санкции могут наложить на людей и компании, связанные с археологическими раскопками в Крыму и морскими перевозками на полуостров. Кроме того, могут быть введены ограничения, связанные с работой предприятия «Крымский титан». Всего под санкции могут попасть до 23-х человек и 14 компаний. Предложения направлены в Совет национальной безопасности и обороны.
Комментарии12
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kottigr1 18 декабря 2018 | 21:36
Краденный Крым и подлость в отношении братского в прошлом украинского народа дорого обойдется России. Возможно даже в результате санкций она рухнет, как уже рухнул СССР.
Да и пусть рассыпается.. Такого уродца не жалко.
vitaly_f22 18 декабря 2018 | 21:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
neburzhui2 18 декабря 2018 | 21:50
Теперь хохлы "мелко серут", как раньше прибалты.
tvitov66 18 декабря 2018 | 21:41
kottigr1: братская Украина решила нас поддержать в нелёгком деле получения полезных санкций! Не даром наш вэликай вошьдь и апираторЪ буквально умолял: если бы все желающие ввели санкции против России «как можно быстрее», это позволило бы стране защищать свои интересы наиболее эффективными средствами
varlam59 18 декабря 2018 | 22:35
kottigr1: Ха-ха! Помечтай. Это Украина на грани распада. Крымчане отказались жить в одной стране со скачущими и рушащими памятники советским воинам и присоединились к России. Донецк и Луганс тоже не желают орать про славу мерзкому Бандере. Вся остальная Украина тоже расколота и политически и религиозно. Бандеровского уродца не жалко.
varlam59 18 декабря 2018 | 22:38
kottigr1: Бравадят и врут на каждом шагу.
"Апостольская нунциатура (дипмиссия Ватикана) в Киеве опровергла утверждение пресс-секретаря новой церкви Украины архиепископа Евстратия (Зори) о том, будто она уже признана Ватиканом"
udavi_naebabchenku 18 декабря 2018 | 21:36
Этимудаки из куевского правительства кроме как предлагать ввести новые санкции против России на что-то другое способны?
alehan22747 18 декабря 2018 | 21:46
udavi_naebabchenku: а что? Дельное предложение, разумное! Надо и дальше пендюрить путинскую свинью. Это идет Россие только на пользу!
supostat 18 декабря 2018 | 22:01
А наши? Они даже телегу заблокировать не смогли.
kisa2000 18 декабря 2018 | 22:12
udavi_naebabchenku: способны газ подворовывать из трубопровода и подлости устраивать.
glotov 18 декабря 2018 | 21:46
Правительство Украины предложила...
Эховцы, вы хоть над чубатыми партнерами не издевайтесь! Проверяйте тексты.
koleg197 18 декабря 2018 | 22:32
и еще остаточне прощевай