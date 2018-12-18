Правительство Украины предложила расширить санкционный список в отношении России

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство по делам временно оккупированных территорий. В частности, санкции могут наложить на людей и компании, связанные с археологическими раскопками в Крыму и морскими перевозками на полуостров. Кроме того, могут быть введены ограничения, связанные с работой предприятия «Крымский титан». Всего под санкции могут попасть до 23-х человек и 14 компаний. Предложения направлены в Совет национальной безопасности и обороны.