Потушен пожар в торговом комплексе «Стройпарк» в Томске
Его площадь составила около 200 квадратных метров. Никто не пострадал. Причиной, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание. Во всяком случае, так говорят в самой компании, которой принадлежит торговый центр, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии1
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