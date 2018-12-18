Верховная Рада Украины одобрила наказание за травлю в детских садах и школах

Одобрен соответствующий законопроект, — сообщает украинский телеканал «112». Теперь за физическое или моральное насилие, а также за агрессию в любой форме в отношении детей предусмотрен штраф, который в переводе на рубли составляет около 4-х тысяч, или общественные работы до 40 часов. За повторное нарушение штраф может быть увеличен вдвое. При этом если нарушителями оказались подростки, штрафовать будут их родителей или опекунов.