Верховная Рада Украины одобрила наказание за травлю в детских садах и школах
Одобрен соответствующий законопроект, — сообщает украинский телеканал «112». Теперь за физическое или моральное насилие, а также за агрессию в любой форме в отношении детей предусмотрен штраф, который в переводе на рубли составляет около 4-х тысяч, или общественные работы до 40 часов. За повторное нарушение штраф может быть увеличен вдвое. При этом если нарушителями оказались подростки, штрафовать будут их родителей или опекунов.
Комментарии4
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vitaly_f22 18 декабря 2018 | 21:09
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solonko 18 декабря 2018 | 21:27
Проще говоря, закон против буллинга.
pr22000 18 декабря 2018 | 21:32
Ответственность за свои поступки должны нести сами дети. Общественные работы - это адекватная мера наказания. А наказывать родителей бессмысленно, они и так наказаны, имея таких детей.
sagen 18 декабря 2018 | 21:33
Интересный подход, Возможно, окажет влияние на общую атмосферу сначала в детской среде, потом и во взрослой жизни. Агрессию уговорами не задавишь.