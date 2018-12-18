Тверской суд Москвы назначил 2 года условно участнику акции против пенсионной реформы
35-летнего Ивана Белякова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Акция проходила 9-го сентября. Беляков признал вину. В обвинительном заключении говорится, что полицейский ударился, когда потерял равновесие из-за того, что Беляков схватился за его дубинку и потянул на себя, а также получил удар от Белякова по голове. При этом сам обвиняемый говорил, что на акции пытался остановить избиение протестующего, поэтому схватился за дубинку силовика, — пишет сайт «Медиазона».
Комментарии8
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vitaly_f22 18 декабря 2018 | 21:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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kir_pich_101 18 декабря 2018 | 21:11
Ну а менту, наверное квартиру и орден.
Натерпелся-то сколько...
Моральные травмы годами не зарубцуются...
Спать плохо будет...
Похудеет...
fig_vvam_1 18 декабря 2018 | 21:40
kir_pich_101: А еще он поцарапал сапог полицейского своими зубами, когда полицейский съездил по ним сапогом.
tetriz 18 декабря 2018 | 21:12
Не за ту дубинку схавтился, придурок.
Надо было за яйца его хватать, чтоб он взвыл, а потом говорить, что гей и просто заигрывал. ))
sim202_ 18 декабря 2018 | 21:17
Дубинка испытала невыносимые моральные страдания.
Теперь в музей отдадут...
ft18 18 декабря 2018 | 21:18
Обыкновенный путизм.
oneoretwo 18 декабря 2018 | 21:21
...северная корея уже настойчиво стучится в двери... кто открывать пойдет ?...
gelont 18 декабря 2018 | 22:05
А они же прокаженные , к ним прикасаться нельзя , даже к их дубинке . Еще они поголовно страдают гемофилией и " стеклянной болезнью " .