Тверской суд Москвы назначил 2 года условно участнику акции против пенсионной реформы

35-летнего Ивана Белякова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Акция проходила 9-го сентября. Беляков признал вину. В обвинительном заключении говорится, что полицейский ударился, когда потерял равновесие из-за того, что Беляков схватился за его дубинку и потянул на себя, а также получил удар от Белякова по голове. При этом сам обвиняемый говорил, что на акции пытался остановить избиение протестующего, поэтому схватился за дубинку силовика, — пишет сайт «Медиазона».