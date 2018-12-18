Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственном обращении с животными
Это произошло спустя 8 лет после внесения документа в нижнюю палату парламента, — сообщает РИА Новости. Законопроект регламентирует работу цирков, зоопарков, приютов, обращение со служебными собаками и бездомными животными. Многие положения касаются домашних питомцев, с правилами содержания которых хозяевам, как полагают авторы законопроекта, придется считаться. В документе впервые прописано, что животное может испытывать боль, страх и физические страдания. Под запрет могут попасть контактные зоопарки и так называемые котокафе, куда можно прийти выпить кофе и погладить кошек. Запрещается организация боев животных, отстрел и натравливание их друг на друга, а также на человека, за исключением случаев самообороны и использования служебных собак. Законопроект также обязывает хозяев убирать за своими питомцами во время выгула животных.
Комментарии20
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jetsam 18 декабря 2018 | 21:07
благое дело. уже десяток лет тянут....
сразу видно - что нужно холопам - будут
тянуть просто из прЫнципа...
vitaly_f22 18 декабря 2018 | 21:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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danko1 18 декабря 2018 | 21:22
До закона об уголовном наказании против садистов и пыток руки у кнопконажимателей не дошли.
Видно, что это даже менее важно, чем жестокое обращение с животными.
А вот всевозможные запреты и законы против людей за 1 день принимают.
cattt 18 декабря 2018 | 21:11
Теперь чтоб свинью зарезать нужна санкция прокурора!
vedma2017 18 декабря 2018 | 21:10
Требовать убирать за собаками во время выгула можно только в одном случае - когда будут оборудованы площадки для выгула. Пока их нет - утритесь !
neon001 18 декабря 2018 | 21:45
vedma2017: а в подъезде, на лестнице, в лифте кто должен за ними убирать? а лай, который через этажи слышно и днем и ночью?
vedma2017 18 декабря 2018 | 22:08
neon001:
Я своей собаке "в подъезде, на лестнице, в лифте ..." не даю делать свои дела.
Если же вдруг на лестнице оставляет дорожку - иду убираю сама.
А лай - как вы "убирать" предлагаете ?
К тому же - лай мешает не больше, чем открывающиеся-закрывающиеся рано утром и поздно ночью двери гаражей под окнами. И -не угрожает ничьей жизни, как выхлопные газы машин или какие-нибудь строительные перфораторы, которые включают, случается, и в час ночи.
neon001 18 декабря 2018 | 22:32
vedma2017: предлагаю его постепенно убирать, собирая по 1000р в месяц за собачку и еще, чтобы жильцы были согласны на такое соседство, так как речь идет о многоквартирном доме, где должны учитываться общие интересы, а не только желание владельца собаки. ну и постепенно перемещать собачек в частные загородные дома, где им и место.
tetriz 18 декабря 2018 | 21:14
А почему Путин не убирает за своими питомцами из Госдумы?...
ft18 18 декабря 2018 | 21:21
Считаю абсолютно правильным, что депутаны приняли долгожданный, многострадальный проект об ответственном обращении с ними самими.
vedma2017 18 декабря 2018 | 22:10
ft18:
Ой, чувствуете, что вы обидели животных ?
mppv 18 декабря 2018 | 21:23
Дак главное - закон не содержит определения "животное".
pr22000 18 декабря 2018 | 21:37
Скорее всего, вроде бы, хороший закон обернется дополнительными налогами. Что же касается боли, страха и физических страданий, то может быть включить сюда и защиту людей от всего этого.
kirilka1 18 декабря 2018 | 21:53
pr22000: Так ведь люди тоже под определение этого закона попадают. Если люди содержаться в неволе или на содержании, то ответственные должны соблюдать правила содержания .Так что ФСИН придется напрячся.
mppv 18 декабря 2018 | 22:30
kirilka1:
Дак главное - никакой закон не содержит определения "человек"?
pr22000 18 декабря 2018 | 22:31
kirilka1: Вот, не кажется мне, что людей это коснется. У нас конституцию нарушают, а тут какие-то животные.
ki000999 18 декабря 2018 | 21:38
Это произошло спустя 8 лет после внесения документа в нижнюю палату парламента,.................................Всего то 8 лет, это что то они погорячились, так быстро принять!!!
В документе впервые прописано, что животное может испытывать боль, страх и физические страдания......................Может этот закон и к россиянам применить!!!???
Запрещается организация боев животных, отстрел и натравливание их друг на друга,.....Вот эту статью надо точно в виде закона применить к людям!!!!
ukrainian_katherina 18 декабря 2018 | 21:51
А об ответственном отношении к людям? Смешно читать, когда половина людей кушает баланду в тюрьмах просто "не про что и не за что". И это конкретно актуальный вопрос во втором чтении??? А в Китае собак кушают. А Китай - друг России. "Дума", ну нужно же быть последовательными в своих законах!
mppv 18 декабря 2018 | 22:52
ukrainian_katherina:
"А в Китае собак кушают. А Китай - друг России"
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А в Корее - собак едят.
А во Франции - лягушек ...
А в США - вовсе - гамбургеров едят!
А вот в Кувейте - наоборот, свиней ну никак не едят
mews Михаил Степанцов 18 декабря 2018 | 22:23
Ох, как знал. За что ни возьмутся депутаты с самыми благими намерениями - то и испоганят.
Специально для них поясняю разницу между "контактными зоопарками" и котокафе. В котокафе коты приходят к людям совершенно добровольно. Им нравится. Да. Бывают такие коты, которым нравится общаться с людьми. Если коту не нравится, он уходит подальше.
В "контактном зоопраке" животное уйти подальше не может. И тискают там не котов, чья психика сотнями поколений адаптировалась к совместному с человеком проживанию, а диких животных. Которые от этого дохнут. Подробнее про "контактные зоопарки" ищите в поисковике Lenore, the Cute Little Dead Girl The New Toy