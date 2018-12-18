Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственном обращении с животными

Это произошло спустя 8 лет после внесения документа в нижнюю палату парламента, — сообщает РИА Новости. Законопроект регламентирует работу цирков, зоопарков, приютов, обращение со служебными собаками и бездомными животными. Многие положения касаются домашних питомцев, с правилами содержания которых хозяевам, как полагают авторы законопроекта, придется считаться. В документе впервые прописано, что животное может испытывать боль, страх и физические страдания. Под запрет могут попасть контактные зоопарки и так называемые котокафе, куда можно прийти выпить кофе и погладить кошек. Запрещается организация боев животных, отстрел и натравливание их друг на друга, а также на человека, за исключением случаев самообороны и использования служебных собак. Законопроект также обязывает хозяев убирать за своими питомцами во время выгула животных.