Правительство собирается выяснить, насколько обоснованными были жалобы транспортных компаний на стоимость топлива
Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, — передает агентство «Интерфакс». Ранее транспортные предприятия предупредили правительство, что подорожание топлива может обернуться ростом стоимости услуг. В правительстве посчитали, что жалобы могли быть беспочвенными.
Комментарии7
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polsan 18 декабря 2018 | 21:05
Интересно, Дмитрий Козак, может сам пояснить, почему на топливо можно подымать цену, а на транспортные услуги нет?!
vitaly_f22 18 декабря 2018 | 21:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kir_pich_101 18 декабря 2018 | 21:13
polsan: Пора нам обратно в телегу садиться. Тогда бензин по боку.
Так и с колен встанем...
varz 18 декабря 2018 | 21:07
Правительство всем составом вышло на ближайшую заправку: на табло (еще не запрещенном) цифры.
Правительство на следующий день вышло на туже заправку: там опять цифры.
Правительство постановило: ничего не изменилось, вчера цифры и сегодня цифры, никаких букв не обнаружено, но на всякий случай табло на заправках запретим
dennik 18 декабря 2018 | 21:11
Значит ещё подорожает ...
После прошедших козаковских бесед и договорённостей, цена на соляру выросла сразу на 2,5 рубля!
cromwel 18 декабря 2018 | 21:23
Сейчас директорам транспортных компаний начнут зажимать яйца в тиски и требовать чтобы при этом они улыбались.
ki000999 18 декабря 2018 | 21:29
В России, бензин должен стоить не 40 рублей литр, а четыре!!!!!!!