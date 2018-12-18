Правительство собирается выяснить, насколько обоснованными были жалобы транспортных компаний на стоимость топлива

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, — передает агентство «Интерфакс». Ранее транспортные предприятия предупредили правительство, что подорожание топлива может обернуться ростом стоимости услуг. В правительстве посчитали, что жалобы могли быть беспочвенными.