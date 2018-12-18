В московском Геологоразведочном университете решили усилить охрану в общежитии после массового задержания студентов...

Для обеспечения порядка будет создана дружина, — сказал исполняющий обязанности ректора Вадим Косьянов на собрании со студентами. Его провели на следующий день после рейда полиции, — сообщает телеканал «Дождь». По его данным, на встрече стало известно, что студенты, задержанные и затем освобожденные из полиции, продолжают жить в общежитии. По словам ректора, ни к кому из молодых людей претензий со стороны правоохранительных органов нет. На встрече студенты, в том числе, жаловались, что им страшно жить в общежитии.

Массовые задержания проходили накануне утром. По некоторым данным, в полицию было доставлено около 200 студентов, в основном выходцев из Ингушетии. В самом вузе это назвали профилактическим рейдом и заявили, что задержанных было меньше 20-ти. Согласно официальным данным, у некоторых нашли оружие и наркотики.