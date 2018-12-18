В московском Геологоразведочном университете решили усилить охрану в общежитии после массового задержания студентов
Для обеспечения порядка будет создана дружина, — сказал исполняющий обязанности ректора Вадим Косьянов на собрании со студентами. Его провели на следующий день после рейда полиции, — сообщает телеканал «Дождь». По его данным, на встрече стало известно, что студенты, задержанные и затем освобожденные из полиции, продолжают жить в общежитии. По словам ректора, ни к кому из молодых людей претензий со стороны правоохранительных органов нет. На встрече студенты, в том числе, жаловались, что им страшно жить в общежитии.
Массовые задержания проходили накануне утром. По некоторым данным, в полицию было доставлено около 200 студентов, в основном выходцев из Ингушетии. В самом вузе это назвали профилактическим рейдом и заявили, что задержанных было меньше 20-ти. Согласно официальным данным, у некоторых нашли оружие и наркотики.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pattrick1 18 декабря 2018 | 21:08
В московском Геологоразведочном университете решили усилить охрану в общежитии после массового задержания студентов...
Наймите для охраны пару чеченцев, чтобы крутые ингуши в штаны наложили.
vitaly_f22 18 декабря 2018 | 21:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
fig_vvam_1 18 декабря 2018 | 21:27
pattrick1: Это можно, только это не избавит русских от насилия. Только насиловать их будут еще и чеченцы, а не только ингуши.
cattt 18 декабря 2018 | 21:08
Вся наркота всегда шла к нам с юга, у нас просто она не растет, вот южные люди и цыгане этом и пользуются.
kuchumka 18 декабря 2018 | 21:09
Отправить обратно в горные аулы, все равно они толком не учаться, а на их места взять нормальных.
stebinmaku 18 декабря 2018 | 21:16
Новости геологии: Вредные ископаемые..
nikchimzwet886 18 декабря 2018 | 21:18
В этом университете ключевое слово "разведочный".
moderator_pablo 18 декабря 2018 | 21:22
мля , это весь уровень , т.н. журнализдов всех мастей , в т.ч. и Эха Москвы , второй день муссируются новости , то ли 200 человек задержали , то ли 20 ,то ли 200 000 ! По какой причине , то ли в табло кому-то дали , то ли табло кому-то нга голову упало ! Где , мля , ваши журнализдические расследования ! Пошерстили бы , хотя бы соц. сети ,чё , люди говорят !
Агрегаторы , туевы !
ki000999 18 декабря 2018 | 21:26
Согласно официальным данным, у некоторых нашли оружие и наркотики.......................а официальные данные не указывают, что при этом они слушали РЭП?
gelont 18 декабря 2018 | 22:01
...... ..... ... .. - это комментарий , который можно приравнять к разжиганию и призывам . Пропущенные слова все прекрасно знают и безошибочно вставят в текст .