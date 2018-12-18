Жданов: Таганский районный суд 19 декабря рассмотрит иск Роскомнадзора к ФБК о блокировке ресурса «Умное голосование»

Таганский районный суд 19 декабря рассмотрит иск Роскомнадзора к ФБК о блокировке ресурса «Умное голосование». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Запуская этот ресурс, мы соблюли все требования законодательства о персональных данных: там есть согласие об обработке персональных данных, есть политика конфиденциальности. Мы рассчитываем, что ресурс не будет заблокирован», — сказал он.

Сайт проекта «Умное голосование» 2019.vote был запущен Алексеем Навальным в конце ноября. Его цель — борьба с монополией на выборах партии «Единая России» и продвижение оппозиции на выборах всех уровней.