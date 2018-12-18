Эксперт движения Ирина Яценко: Минюст проведет внеплановую проверку движения «За права человека» Льва Пономарева

Минюст проведет внеплановую проверку движения «За права человека» Льва Пономарева. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила эксперт движения Ирина Яценко.

По ее словам, на электронной адрес организации поступило письмо от Минюста с уведомлением, что 14 января 2019 в министерство необходимо предоставить для проверки ряд документов.

«Список там огромный: отчетности по грантам, сведения о волонтерах, финансовая отчетность, кассовые документы, информация о пожертвованиях, публикации о движении в СМИ и в интернете, информация об иностранных источниках финансирования – и еще несколько десятков пунктов – за ближайшие три года. Собрать все это до 14 января, учитывая, что организация довольно большая, она функционирует во многих регионах, невозможно.

И.Яценко подчеркнула, что в министерстве понимают нереалистичность сроков.

«В конце документа прописано, что, если до 10 утра 14 января запрашиваемые документы не будут предоставлены, то исполнительный директор движения будет подвергнут административному наказанию. Составление протокола по этому административному нарушению состоится 14 января по месту нахождения управления Минюста. То есть они прекрасно понимают, что такой объем документов в этот срок подготовить невозможно, и заранее говорят, приходите, мы вам выпишем штраф», — сказала она.

Руководитель движения «За права человека» правозащитник Лев Пономарев сейчас находится в спецприемнике. Его арестовали на 16 суток за пост в соцсетях о несогласованной акции.