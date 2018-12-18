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Эксклюзив Эха 20:47, 18 декабря 2018

Эксперт движения Ирина Яценко: Минюст проведет внеплановую проверку движения «За права человека» Льва Пономарева

Минюст проведет внеплановую проверку движения «За права человека» Льва Пономарева. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила эксперт движения Ирина Яценко.

По ее словам, на электронной адрес организации поступило письмо от Минюста с уведомлением, что 14 января 2019 в министерство необходимо предоставить для проверки ряд документов.

«Список там огромный: отчетности по грантам, сведения о волонтерах, финансовая отчетность, кассовые документы, информация о пожертвованиях, публикации о движении в СМИ и в интернете, информация об иностранных источниках финансирования – и еще несколько десятков пунктов – за ближайшие три года. Собрать все это до 14 января, учитывая, что организация довольно большая, она функционирует во многих регионах, невозможно.

И.Яценко подчеркнула, что в министерстве понимают нереалистичность сроков.

«В конце документа прописано, что, если до 10 утра 14 января запрашиваемые документы не будут предоставлены, то исполнительный директор движения будет подвергнут административному наказанию. Составление протокола по этому административному нарушению состоится 14 января по месту нахождения управления Минюста. То есть они прекрасно понимают, что такой объем документов в этот срок подготовить невозможно, и заранее говорят, приходите, мы вам выпишем штраф», — сказала она.

Руководитель движения «За права человека» правозащитник Лев Пономарев сейчас находится в спецприемнике. Его арестовали на 16 суток за пост в соцсетях о несогласованной акции.

Комментарии

3

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vitaly_f22 18 декабря 2018 | 20:56


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.












glotov 18 декабря 2018 | 20:57

- Вы даете нереальные планы!
- Это, как это... волюнтаризм!

pinkas 18 декабря 2018 | 21:11

И что? Придут, найдут, оштрафуют на сумму пожертвований и полученных грантов. Предпишут оплатить в пень проверки, а иначе -пени в небывалых процентах. Видать, хреновые дела с бюджетом на 19 год, вот и дали команду фискалам скрести по сусекам.

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