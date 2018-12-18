Лефортский суд Москвы продлил арест обвиняемому в госизмене 75-летнему ученому из ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву
Он оставлен под стражей еще на 3 месяца, — сообщает РИА Новости. Заседание проходило в закрытом режиме. Кудрявцеву стало плохо во время заседания суда, ему вызывали «скорую помощь».
Комментарии3
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vitaly_e22 18 декабря 2018 | 20:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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valtameri 18 декабря 2018 | 21:01
Использовал, злодей, закон какого-то ихнего Ома. Нет чтобы батюшку пригласить.
mihail 18 декабря 2018 | 22:34
Садисты в судебных туниках.... впрочем,они только исполнители... А кто заказчик?