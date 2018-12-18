Житель Петербурга объявил голодовку из-за недоступности городской среды для инвалидов

Никита Сорокин потребовал отставки главы района и пересмотра итогов реализации программы «Доступная среда». На нее в Петербурге было выделено 2,5 миллиона рублей бюджетных денег, но, как показала проверка, потратили меньше половины. По данным издания «Росбалт», при реализации программы были демонтированы устройства, позволяющие инвалидам подниматься и спускаться по лестнице.