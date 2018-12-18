Депутаты Госдумы поддержали возвращение рекламы пива. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении

Автор инициативы, депутат Антон Горелкин, предложил снова разрешить рекламировать пиво во время спортивных трансляций, в прессе, на спортивных теле— и радиоканалах. Кроме того, предложено отменить запрет на использование в рекламе алкоголя образов животных и людей за исключением детей. В документе говорится, что рекламу пива необходимо разрешить на телевидении и всех радиостанциях с 11-ти вечера до 7-ми утра.

Минувшим летом временно был отменен запрет на показ рекламы пива. Ограничения сняли на время Чемпионата мира по футболу.