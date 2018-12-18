Депутаты Госдумы поддержали возвращение рекламы пива. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении
Автор инициативы, депутат Антон Горелкин, предложил снова разрешить рекламировать пиво во время спортивных трансляций, в прессе, на спортивных теле— и радиоканалах. Кроме того, предложено отменить запрет на использование в рекламе алкоголя образов животных и людей за исключением детей. В документе говорится, что рекламу пива необходимо разрешить на телевидении и всех радиостанциях с 11-ти вечера до 7-ми утра.
Минувшим летом временно был отменен запрет на показ рекламы пива. Ограничения сняли на время Чемпионата мира по футболу.
Комментарии8
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vmaks 18 декабря 2018 | 20:08
Пей п.., ешь мясо...
danko1 18 декабря 2018 | 20:14
vmaks: Не останутся холуи кремлевские без работы: сначала запретить, потом разрешить.
А потом и по 2-ому заходу повторить всё можно.
pyco__mypucmo 18 декабря 2018 | 20:18
danko1: как воздушный шарик ослика Иа, в горшок входит и выходит.
danko1 18 декабря 2018 | 20:22
pyco__mypucmo: Ослик это делал бесплатно в отличие от депутатов, получающих за тупые и преступные законы миллионы.
pyco__mypucmo 18 декабря 2018 | 20:28
danko1: я к тому, что они вольнЫ делать всё, что заблагорассудится.
vitaly_e22 18 декабря 2018 | 20:14
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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amrigo 18 декабря 2018 | 20:09
Правильно, пусть рабы спиваются и не доживают до пенсии, так выгодно правительству)
payalnick 18 декабря 2018 | 20:12
Где то к апрелю депутаты собирутся и снова вернутся к запрету рекламы.
Так и живем