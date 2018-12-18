Предстоящая пресс-конференция Владимира Путина обойдется бюджету как минимум в 60 миллионов рублей
Это подсчитал сайт «Открытые медиа», основываясь на данных госзакупок. Самым дорогим оказалось техническое оснащение площадки – свет, звук, синхронный перевод. На все это из бюджета было направлено больше 40 миллионов рублей. Контракт был заключен с единственным поставщиком, но сведений о нем на сайте закупок нет. В 16 миллионов обошлась аренда помещения. Почти 2,5 миллиона выделили на питание журналистов. Каждого собираются накормить на 1400 рублей.
Мероприятие пройдет в ближайший четверг в Центре международной торговли. По данным сайта Znak.com, прошлогодняя пресс-конференция обошлась бюджету почти в 65 миллионов.
Комментарии10
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olegleon 18 декабря 2018 | 20:07
"Каждого собираются накормить на 1400 рублей. "
зажрались журналисты
danko1 18 декабря 2018 | 20:09
Как дорого враньё президента россиянам обходится.
Да еще мало того, что вопросы отбирают, так заранее в пансионате под надзором АП их репетируют, а Путину ответы пишут.
tvitov66 18 декабря 2018 | 20:30
danko1: а белее дешевые мультики наша сверхдержава рисовать еще не научилась?
vitaly_e22 18 декабря 2018 | 20:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kuchumka 18 декабря 2018 | 20:09
Опять бла,бла,бла, я ни я, стабильность, а посмотрите у них еще хуже, скрепы, галеры, тупой юмор, короче порожняк от которого тошнит.
katamaran 18 декабря 2018 | 20:27
Владимир Владимирович вообще страшно дорог!
robert271 18 декабря 2018 | 20:27
Приготовьте ваши уши для свежей лапши.
monik_7 18 декабря 2018 | 20:31
Но самое прикольное - ролик-аннонс на 1-ом: показывают восторженную толпу и слышно крики: "Вижу! Вижу!". Сейчас мало помнит старинный фильм Праздник Святого Иоргена - вот так же там кричали купленные "прозревшие" при виде святого мошенника.
(Да, стоит еще обратить внимание на один ролик про фигурное катание: вот она, наша ИМПЕРСКАЯ молодежь, спосо6ная доказать ИМ...)
kochar 18 декабря 2018 | 20:33
Лучше бы он по скайпу эти сказки рассказал.Кто хочет этот абсурд посмотреть-то пожалуйста .
И траты были бы нулевые и детский садик бы на эти деньги мог бы появился на радость детишкам и одно онкобольного хотя бы бесплатным обезболивающим обеспечить.
Больше 20 лет длиться это враньё и народ хавает.
Рабы...
riots 18 декабря 2018 | 20:47
Зрелищ всё больше, а хлеба всё меньше.