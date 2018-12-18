Предстоящая пресс-конференция Владимира Путина обойдется бюджету как минимум в 60 миллионов рублей

Это подсчитал сайт «Открытые медиа», основываясь на данных госзакупок. Самым дорогим оказалось техническое оснащение площадки – свет, звук, синхронный перевод. На все это из бюджета было направлено больше 40 миллионов рублей. Контракт был заключен с единственным поставщиком, но сведений о нем на сайте закупок нет. В 16 миллионов обошлась аренда помещения. Почти 2,5 миллиона выделили на питание журналистов. Каждого собираются накормить на 1400 рублей.

Мероприятие пройдет в ближайший четверг в Центре международной торговли. По данным сайта Znak.com, прошлогодняя пресс-конференция обошлась бюджету почти в 65 миллионов.