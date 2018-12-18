Цена нефти марки «брент» опустилась ниже 57-ми долларов за баррель впервые с 20-го октября
Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость фьючерса с поставкой в феврале на бирже в Лондоне снизилась более чем на 4,5%.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость фьючерса с поставкой в феврале на бирже в Лондоне снизилась более чем на 4,5%.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_e22 18 декабря 2018 | 20:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
seryj_wolk 18 декабря 2018 | 20:16
Чем дешевле нефть, тем меньше есть, что воровать. А это хорошо прочищает мозги лузера рфской нации.
archibald_dandy_esquire 18 декабря 2018 | 20:26
seryj_wolk:
" Цена нефти марки «брент» опустилась ниже 57-ми долларов за баррель впервые с 20-го октября "
поэтому ГСМ в РФ подорожают на 30% - а вместе с ними подорожает ВСЁ - автотранспорт никто не отменял
don_ballon 18 декабря 2018 | 20:22
Учитесь у США, бездари! Нефть падает-экономика растёт на дешёвой нефти. Нефть растёт-нефтяная выручка помогает. экономика растёт. А у вас, господа, хоть растёт, хоть падает, жопа над горизонтом всё крупнее...
splin2 18 декабря 2018 | 20:37
don_ballon: Чем выше любовь, тем ниже( поцелуи.) цены на нефть.)))
svoi216 18 декабря 2018 | 20:45
. Дешевле нефть - меньше понтов ( и понтачей)
tv_victim 18 декабря 2018 | 20:48
svoi216: А нефтяным компашкам зафиксировали цену бензина на максимуме. Прям как знали!