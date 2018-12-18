В одном из крупных торговых центром Томска произошел пожар
Как сообщает агентство «Интерфакс», огонь распространился на территорию площадью 150 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Посетители и персонал эвакуировались до прибытия пожарных. Горела кровля торгового центра «Стройпарк». К этому моменту пожар локализован.
Комментарии1
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