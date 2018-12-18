Минюст России проведет внеплановую проверку движения «За права человека»
Об этом «Эху Москвы» рассказала эксперт организации Ирина Яценко.
Глава движения Лев Пономарев сейчас находится под арестом из-за обвинений в призывах к участию в несогласованной акции. Он должен выйти на свободу 21-го декабря.
Комментарии9
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vitaly_e22 18 декабря 2018 | 20:07
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serge_moro 18 декабря 2018 | 20:14
vitaly_e22: Диктатор-садист лично занялся Пономаревым. Проверка организации правозащитника выполняется по приказу диктатора-садиста . Тиран Кремля в пику всем,кто просил за Пономарева , решил с него не слазить до тех пор пока Пономарев не уйдет вслед за Алексеевой. Диктатор-тиран,видит Пономарева только рядом с Алексeeвой,чтобы обезопасить Москву от Парижа.. Париж настолько напугал диктатора,что он впал в истерию,находясь один на один с собой,чтобы никто не увидел. Пономарев для него стал тем главным винтиком,который может запустить механизм развития событий по сценарию Парижа. Путин страшно бoится увидеть Париж и умереть . Поэтому для него лучше,чтобы умер Пономарев ,а он избавился бы от плохих предчувствий парижского кошмара на улицах Москвы
tvitov66 18 декабря 2018 | 20:48
serge_moro: в нашей великой высокодуховной сверхдержаве права могут быть только у одного человека (с большой ПУквы) у остальных только обязанности: прославлять, холить и лелеять этого человека
cattt 18 декабря 2018 | 20:23
Дядя Вова положил большой болт на права человека, и это хорошо знает его фашистская братия!
kruzalova 18 декабря 2018 | 20:10
Результат встречи с президентом членов СПЧ?
klink 18 декабря 2018 | 20:24
Держимордие крепчает.
eduard53 18 декабря 2018 | 20:28
Где-то это уже было, привожу по памяти:
"Когда я слышу о правах человека, моя рука тянется к нагану" (С)
nikolaydiko 18 декабря 2018 | 20:28
Позор Минюсту!!!
macclarren 18 декабря 2018 | 20:48
Пономареву теперь не отсидетьсч за спинами своих спонсоров. Все его дерьмо наружу выплывет и люди узнают об этом старом паскуднике правду. И вот тогда демократия восторжествует!