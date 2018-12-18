Власти Украины предложили ввести новые санкции против россиян
Ограничения могут затронуть, в частности, людей и компании, связанные с археологическими раскопками в Крыму и с морскими перевозками на полуостров. Кроме того, могут быть введены санкции, связанные с работой предприятия «Крымский титан», — сообщает РБК со ссылкой на Министерство по делам временно оккупированных территорий Украины. В списке фигурируют 23 физических и 14 юридических лиц.
Комментарии18
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olegleon 18 декабря 2018 | 20:05
ну если предложили, то пусть вводят. или им разрешение на это надо от России
vitaly_e22 18 декабря 2018 | 20:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
cattt 18 декабря 2018 | 20:12
Санкции не против россиян, а против рашистов путинских!
zz682 18 декабря 2018 | 20:13
cattt: Скоро проголосуют что и Москва это Украина, США пригрозила странам не голосующих в ООН, как хотят США, не будут оказывать помощь. И еще если Россия падет, то многие здесь , будут гражданами без страны, как это было при распаде СССР.Не всех возьмут в полицаи, большинство как индейцев отравят в резервации и не в лесах Сибири, слишком жирно, а на урановые рудники, даже двойное гражданство не спасет, русские станут неприкасаемые( монстрами которых надо только истреблять) и даже 2 гражданство не спасет....
pattrick1 18 декабря 2018 | 20:24
Власти Украины предложили ввести новые санкции против россиян...
Украинские нацисты куют железо, пока... пока они всем надоели и их не стали в открытую посылать на три буквы.
putn_pnh 18 декабря 2018 | 20:31
pattrick1: Логично, не находите?
pattrick1 18 декабря 2018 | 20:36
putn_pnh:
Для политиков-временщиков наверное логично, а вот для нации? Зачем украинцам нужен был этот томос, по которому Киев заплатит передачей в непосредственное подчинение вселенскому патриарху Варфоломею 38 церковных объектов на территории страны?
sergey_volkov 18 декабря 2018 | 20:25
zz682: а как ты хотел. Всё так и будет.
kisa2000 18 декабря 2018 | 20:34
sergey_volkov: Размечтались, скорее украина станет придатком какой-нибудь Польши.
putn_pnh 18 декабря 2018 | 20:30
zz682: не будут оказывать помощь
Логично, не находите?
ku000ku 18 декабря 2018 | 20:19
cattt: Что русскому хорошо, то хохлу смерть...
hastings 18 декабря 2018 | 20:06
Санкции против ядерной сверхдержавы нелегитимны!
seryj_wolk 18 декабря 2018 | 20:12
hastings:Не только легитимны, но и полезны. Излечивают, хоть и частично манию величия!
testmeter 18 декабря 2018 | 20:48
hastings: Так ведь не против КНДР же вводят, а против Рашки-говняшки
sg114 18 декабря 2018 | 20:12
Ага. Введут, а поотм окажутся что это родственикик кого то из чинуш шумеров. У Педика с Чугункиным, кстати, уже обнаружилась родня в России. А иначе и быть не может. Человек, у которого нет родни на Украине или в России скорее всего засланный агент ЦРУ..
ura_123 18 декабря 2018 | 20:34
sg114: Чугункин..Чугункин... Это который твой прототип? Исходная модель для профессора Преображенского))))
glotov 18 декабря 2018 | 20:14
Блин, деятели культуры на свою голову перестарались. Слишком много реликвий выкопали. За год раскопали столько, сколько при украдине 30 лет не смогли.
archibald_dandy_esquire 18 декабря 2018 | 20:23
glotov: " Слишком много реликвий выкопали. За год раскопали столько, сколько при украдине 30 лет не смогли. "
так ведь ими же руководит наивеличайших академик всех наук, поучающий ученых, историков, артистов - сам Путин, который за один нырок по две-три амфоры вытаскивает вместе со щуками