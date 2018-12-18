Профессор НИУ ВШЭ: Запрет устанавливать на улице электронные табло с курсами обмена валют призван защитить покупателей
Запрет устанавливать на улице электронные табло с курсами обмена валют призван защитить покупателей. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор Высшей школы экономики Иван Родионов.
«Валюта должна покупаться и продаваться в банках. В обменниках покупателя могут и ограбить, и еще как-нибудь обидеть – он незащищен, в отличие от кассира за толстым стеклом», — сказал он.
По словам И.Родионова, пункты обмена валюты не исчезнут полностью.
«Такого рода канторы, скорее всего, останутся поблизости мест скопления туристов. Да и вообще, очевидно, что если запретить официальный рынок — будет черный. Потому что народ все-таки рассматривает доллар как средство сбережения», — считает он.
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал поправки в закон о валютном регулировании и контроле. Законопроект запрещает размещение информации о курсах валют на уличных табло. Центробанк объяснял необходимость принятия поправок борьбой с незаконными точками обмена валюты.
Комментарии6
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vitaly_e22 18 декабря 2018 | 20:01
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko1 18 декабря 2018 | 20:07
vitaly_e22: А разве обменники есть еще где-то помимо банков?
И только неудобство людям заходить в банки, чтобы там курс узнать.
Да и в функции президента табло банков явно не входит. Это и ЦБ мог сделать, чтобы усложнить жизнь людей.
fig_vvam_1 18 декабря 2018 | 20:30
danko1: Несет какой-то бред этот профессор.
Табло ведь и на банках есть и их тоже запрещают.
Кстати во многих средних городах обменников отдельно от банков уже давно не существует.
И потом, вместо табло с курсом можно просто вывесить табло с надписью "Обмен валюты"
В чем дело не понимаю, но может готовятся к обвалу курса рубля, не хотят паники, когда табло не сможет трехзначные числа отображать?
efilika 18 декабря 2018 | 20:05
идиоты
shuriman 18 декабря 2018 | 20:21
запрет призван защитить путинскую власть и лично это болвана от матюков и обзываний по поводу падения благосостояния,бюджета семей.. Самому путину как держателю общака общероссийской мафии не особенно накладно, ведь его окружение постоянно пополняет общак и из бюджета тоже
kruzalova 18 декабря 2018 | 20:21
Защитить от нервного потрясения от увиденного?