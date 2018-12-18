Профессор НИУ ВШЭ: Запрет устанавливать на улице электронные табло с курсами обмена валют призван защитить покупателей

Запрет устанавливать на улице электронные табло с курсами обмена валют призван защитить покупателей. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор Высшей школы экономики Иван Родионов.

«Валюта должна покупаться и продаваться в банках. В обменниках покупателя могут и ограбить, и еще как-нибудь обидеть – он незащищен, в отличие от кассира за толстым стеклом», — сказал он.

По словам И.Родионова, пункты обмена валюты не исчезнут полностью.

«Такого рода канторы, скорее всего, останутся поблизости мест скопления туристов. Да и вообще, очевидно, что если запретить официальный рынок — будет черный. Потому что народ все-таки рассматривает доллар как средство сбережения», — считает он.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал поправки в закон о валютном регулировании и контроле. Законопроект запрещает размещение информации о курсах валют на уличных табло. Центробанк объяснял необходимость принятия поправок борьбой с незаконными точками обмена валюты.