В Сирии при минометном об стреле погиб бывший разведчик ВДВ Александр Дудченко
Об этом сообщают расследовательская группа Conflict Intelligence Team и информационное агентство «Астрахань 24». При каких обстоятельствах погиб 33-летний молодой человек, не уточняется. Минобороны эти сведения пока не комментировало.
Комментарии15
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tv_victim 18 декабря 2018 | 19:34
За Родину?
danko1 18 декабря 2018 | 19:36
tv_victim: За палача Асада погиб тот, кто сразу после смерти бывшим стал.
Родина, та, что Путин, обязательно предаст.
vitaly_e22 18 декабря 2018 | 19:36
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traxau_okurka 18 декабря 2018 | 19:37
tv_victim: Минус один ихтамнет)))) В России стало легче дышать))) Рюмочку за здоровье минометчиков, респект!!
holic 18 декабря 2018 | 19:41
traxau_okurka: Можно еще одну... Рюмочку... В Дрогобычской колонии(Львовская обл) подох ихтамнет из Архангельска, отбывающий 12 лет за лугандон. Консульство РФ морозится от похорон...
irdo 18 декабря 2018 | 19:54
tv_victim:
За Родину?
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За Путина!
archibald_dandy_esquire 18 декабря 2018 | 19:56
tv_victim: " За Родину? "
не-а, решил подзаработать - съездить арабов "пострелять"
был тут такой циник - танкистом представлялся - в 2015-м году этак самоуверенно ляпнул: "вот думаю на Донбасс съездить, бандеровцев пострелять..." - месяца через 2 перестал на форуме появляться - наверное, в танке и поджарили "тракториста-танкиста"
riots 18 декабря 2018 | 19:35
Странный заголовок. Конечно бывший.
ded_otmorozik 18 декабря 2018 | 19:36
Это был 33-х летний " срочник". Каждый неполживец об этом знает.
tag188 18 декабря 2018 | 19:43
Ни капли не жаль.
vladimirbelarus 18 декабря 2018 | 19:46
Заглянул в трубу миномёта?
andrang2 18 декабря 2018 | 19:54
Еще один наемник.
Статья 359 УК РФ. Наемничество (действующая редакция)
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
sapiens17 18 декабря 2018 | 20:08
andrang2: "Еще один наемник..."
в фильме "Офицеры" такой же "испанец" стыл генералом и Героем!
citizeneco 18 декабря 2018 | 20:03
На войне, как на войне, только , увы, не на отечественной, ради чего Родина готовит этих разведчиков ВДВ, а они погибают за чужие, шкурные интересы.
putn_pnh 18 декабря 2018 | 20:35
Дополнительный ингридиент к фаршу "Вагнер".