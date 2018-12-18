Движение «За права человека», которое возглавляет Лев Пономарев, получило уведомление Минюста о внеплановой проверке. До 14-го января министерство потребовало представить ряд документов, в том числе касающихся финансовых операций за последние 3 года. Уведомление поступило сегодня по электронной почте, — рассказала «Эху Москвы» эксперт движения Ирина Яценко. В министерстве подчеркнули, что в случае, если сведения не будут вовремя предоставлены, будет составлен протокол об административном нарушении.

Правозащитник Лев Пономарев сейчас находится в спецприемнике. Его арестовали на 16 суток за пост в соцсетях о несогласованной акции. Сам Пономарев связывает проверку с тем, что его фамилия неоднократно произносилась на встрече членом СПЧ с президентом России.