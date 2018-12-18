Движение «За права человека», которое возглавляет Лев Пономарев, получило уведомление Минюста о внеплановой проверке
Движение «За права человека», которое возглавляет Лев Пономарев, получило уведомление Минюста о внеплановой проверке. До 14-го января министерство потребовало представить ряд документов, в том числе касающихся финансовых операций за последние 3 года. Уведомление поступило сегодня по электронной почте, — рассказала «Эху Москвы» эксперт движения Ирина Яценко. В министерстве подчеркнули, что в случае, если сведения не будут вовремя предоставлены, будет составлен протокол об административном нарушении.
Правозащитник Лев Пономарев сейчас находится в спецприемнике. Его арестовали на 16 суток за пост в соцсетях о несогласованной акции. Сам Пономарев связывает проверку с тем, что его фамилия неоднократно произносилась на встрече членом СПЧ с президентом России.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 18 декабря 2018 | 19:34
С правами человека Путин давно покончил, теперь последних правозащитников уничтожает.
Мразь, а не президент.
vitaly_e22 18 декабря 2018 | 19:36
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
blinorozhiy__chmo 18 декабря 2018 | 19:43
Надеемся, что по результатам проверки Лёва-рецидивист получит свои дополнительные 20 раз по 16... за финансовые махинации!
anemon 18 декабря 2018 | 19:55
blinorozhiy__chmo: Вы, штатные члены пригожинской информационно-террористической группировки, тоже свое получите, и не думаю, что не скоро.
archibald_dandy_esquire 18 декабря 2018 | 19:51
danko1:
вот и стало понятно, что арест Льва Пономарёва был запланирован заранее - только на такого рода "операции" и способно путинское ГПУ, названное ФСБ
впрочем, и каратели в РФ называются "росгвардией",
и фашисты зовут себя патриотами
plidurok Андрей Филимонов 18 декабря 2018 | 19:34
Вот и ответка Путина членам СПЧ
allpha00 18 декабря 2018 | 19:58
plidurok: Вполне вероятно. Но в равной степени вероятно, что это сам политсыск пытается себе задницу прикрыть, дескать "смотрите, они тут на руку не чисты, а еще в СПЧ возбухали".
andrang2 18 декабря 2018 | 19:41
Это поздравление Пономареву - "С Новым годом, с новым сроком"
parasuk_ 18 декабря 2018 | 19:48
Хомки, готовьтесь собирать деньги на штраф для старого алкаша понамарева :)
anemon 18 декабря 2018 | 20:01
parasuk_: Мы-то для кого надо соберем, но для тебя, хоть ты себя и показательно молодым неалкашом позиционируешь (что об умственных способностях ничего не говорит), хрен кто, даже твой высокопоставленный хозяин, скинется на зарплату. Ибо "денег нет, но вы держитесь" - относится ко всем. Давай, старайся шибче, за 12 целковых пост!
curious69_ 18 декабря 2018 | 20:02
Вот тут ( в Российском медиапространстве) некоторые СЛАБОУМНЫЕ и просто "полезные ( для власти) идиоты" осуждают С. Пархоменко за его мнение о поступках Лизы Глтнки.... и никак не доходит до сторонников теории малых дел , что в СОВРЕМЕННЫХ условиях сотрудничество с властью , даже в рамках декларированной правозащитной деятельности, НЕВОЗМОЖНО. Только СОПРОТИВЛЕНИЕ или ИГНОР. Быстрее эта гнилая конструкция ( власть) СДОХНЕТ вместе с Путиным.