Мещанский суд 19 декабря рассмотрит иск депутата Яшина к начальнику отдела полиции по Красносельскому району полковнику Гурову. Об этом Илья Яшин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, иск связан с тем, что полковник Гуров на протяжении всего года «саботирует» отчет перед советом депутатов о результатах работы своего отдела.

«Такие случаи происходят не только в нашем районе, но я не хотел бы с этим мириться. Поэтому я обратился в суд, чтобы признать его бездействие незаконным и обязать его отчитаться перед советом депутатов в соответствии с судебным решением во исполнение закона о полиции», — сказал он.

Судебное заседание состоится завтра в Мещанском суде в 14:00.