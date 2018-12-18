Мещанский суд 19 декабря рассмотрит иск депутата Яшина к начальнику отдела полиции
Мещанский суд 19 декабря рассмотрит иск депутата Яшина к начальнику отдела полиции по Красносельскому району полковнику Гурову. Об этом Илья Яшин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По его словам, иск связан с тем, что полковник Гуров на протяжении всего года «саботирует» отчет перед советом депутатов о результатах работы своего отдела.
«Такие случаи происходят не только в нашем районе, но я не хотел бы с этим мириться. Поэтому я обратился в суд, чтобы признать его бездействие незаконным и обязать его отчитаться перед советом депутатов в соответствии с судебным решением во исполнение закона о полиции», — сказал он.
Судебное заседание состоится завтра в Мещанском суде в 14:00.
Комментарии5
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vitaly_e22 18 декабря 2018 | 19:26
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ugiazov 18 декабря 2018 | 19:36
Пора вспомнить что полиция подотчётна народу. В данном случае депутатам.
efilika 18 декабря 2018 | 20:08
ugiazov: угу, но только это в одном месте. Маленький, оторванный от рфвской жизни район. Они, конечно, впереди всех, а так должно быть везде.
amderma 18 декабря 2018 | 20:10
...еще чего, отчитываться! ..Вишь чЁ захотели, плебеи...
Проще отменить этот закон... Перед кем отчитываться то ?
Не смешите!
nikolaitschi 18 декабря 2018 | 20:17
Молодцы! Суд судом, а нацгвардию можно вызвать и просто по факту неисполнения законных требований представителей власти ( совета депутатов)