Z Архив новостей новости
5 5 6 605
Эксклюзив Эха 19:21, 18 декабря 2018

Мещанский суд 19 декабря рассмотрит иск депутата Яшина к начальнику отдела полиции

Мещанский суд 19 декабря рассмотрит иск депутата Яшина к начальнику отдела полиции по Красносельскому району полковнику Гурову. Об этом Илья Яшин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, иск связан с тем, что полковник Гуров на протяжении всего года «саботирует» отчет перед советом депутатов о результатах работы своего отдела.

«Такие случаи происходят не только в нашем районе, но я не хотел бы с этим мириться. Поэтому я обратился в суд, чтобы признать его бездействие незаконным и обязать его отчитаться перед советом депутатов в соответствии с судебным решением во исполнение закона о полиции», — сказал он.

Судебное заседание состоится завтра в Мещанском суде в 14:00.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vitaly_e22 18 декабря 2018 | 19:26


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.












ugiazov 18 декабря 2018 | 19:36

Пора вспомнить что полиция подотчётна народу. В данном случае депутатам.

efilika 18 декабря 2018 | 20:08

ugiazov: угу, но только это в одном месте. Маленький, оторванный от рфвской жизни район. Они, конечно, впереди всех, а так должно быть везде.

amderma 18 декабря 2018 | 20:10

...еще чего, отчитываться! ..Вишь чЁ захотели, плебеи...
Проще отменить этот закон... Перед кем отчитываться то ?
Не смешите!

nikolaitschi 18 декабря 2018 | 20:17

Молодцы! Суд судом, а нацгвардию можно вызвать и просто по факту неисполнения законных требований представителей власти ( совета депутатов)

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 205 6 10008 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 458 6 22982 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Новости

Безопасность России обеспечена на ближайшие десятилетия благодаря новейшему вооружению Об этом на итоговой коллегии Минобороны сегодня заявил Владимир Путин…

5 83 6 5651
Блоги

Вандалы разбили мемориальную доску Александру Солженицыну в городе Гусь-Хрустальный Она провисела меньше суток…

5 138 6 13871 11.12
Kрегионы, солженицын, происшествия, память, фото, события
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

«Является ли обсуждение терроризма оправданием терроризма? Нет!» Машина по команде «фас» сработала на два СМИ в Пскове и продолжает двигаться. Значит, нужно предпринимать не только юридические действия, но и политические, чтобы эта ситуация стала известна…

5 67 6 7186 11.12
Kобщество, сми, роскомнадзор, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 186 6 17758 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 488 6 53008 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 141 6 15361 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда Поддерживать киевский режим все дороже, и поэтому доходы от транзита газа из «страны-агрессора» становятся жизненно важными…

5 79 6 8610 13.12
Kукраина, рф, европа, газ, политика, финансы, мнения
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7894 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Людмила Алексеева родилась в российском Крыму Возможно, в будущем будет памятная табличка в Евпатории, но приедут ли те, так называемые «либералы», кто так вспоминал Алексееву в эти дни на её открытие? Ведь надо будет ехать в Крым…

5 222 6 25631 13.12
Kалексеева, крым, рф, память, общество, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 76 6 8822 17.12
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 243 6 29161 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 229 6 28441 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения
Блоги

+ Митрополит Епифаний: «Мы готовы забыть все и строить единую церковь» Митрополит Епифаний: «Мы готовы забыть все и строить единую церковь» Новоизбранный предстоятель, митрополит Киевский и Всея Украины подчеркнул, что никаких захватов храмов Московского патриархата не будет…

5 146 6 18523 12:36
8читать ;смотреть
Kукраина, церковь, рф, православие, видео, события
Блоги

Патриарх Кирилл: На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь Патриарх призвал защитить верующих Украинской православной церкви от властей страны…

5 313 6 40762 14.12
Kобщество, политика, рпц, украина, рф, события

Популярное за неделю

Новости

Бывший начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане, — заявил в ходе допроса в ФБР Майкл Флинн Его показания ранее не были обнародованы полностью…

5 15 6 38041
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

Русская власть, которая все равно рано или поздно столкнется примерно с такой же ситуации, как в Париже, она обязана была бы сесть и изучать украинский последний Майдан…

5 79 6 133530 12.12
#слушать 56:36 8читать ;смотреть $скачать 13.0 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Хотите ли вы «как в Париже»? (вопрос в блоге Ильи Варламова)
5 254 6 49337 12.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 351 6 337259 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 112 6 117382 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7491838
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3814741

Сегодня в эфире