У родственников депутата Госдумы Алексея Чепы обнаружили бизнес за рубежом

При этом парламентарий известен своими критическими высказываниями по отношению к политике западных стран.

Депутат от «Справедливой России» Алексей Чепа какое-то время был совладельцем модного заведения Novikov, расположенного в Лондоне. Его открыли в 2009 году вместе с известным ресторатором Аркадием Новиковым, при этом Чепа числился владельцем 45 процентов акций ресторана. Депутат подтвердил этот факт в разговоре с «Медузой», пояснив, что ему пришлось передать бизнес сыну из-за требований российского законодательства.

Дочь Чепы, которая также живет в Лондоне, получила от отца квартиру стоимостью миллион фунтов. Издание подчеркивает, что парламентарий часто бывает у дочери. По его словам, он не хотел бы попадания в санкционные списки.

Кроме того, «Медуза» сообщила, что ранее Чепа владел квартирой в Майами. Ранее блогер Андрей Мальгин писал, что стоимость жилища составляет 2,5 миллиона долларов. Теперь оно принадлежит племяннице депутата Вере Афанасьевой.

Согласно декларации Чепы, на момент избрания в Госдуму в 2016 году он был самым богатым депутатом своей фракции. Доход парламентария за 2015 год составил почти 180 миллионов рублей.