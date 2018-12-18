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19:09, 18 декабря 2018

У родственников депутата Госдумы Алексея Чепы обнаружили бизнес за рубежом

При этом парламентарий известен своими критическими высказываниями по отношению к политике западных стран.

Депутат от «Справедливой России» Алексей Чепа какое-то время был совладельцем модного заведения Novikov, расположенного в Лондоне. Его открыли в 2009 году вместе с известным ресторатором Аркадием Новиковым, при этом Чепа числился владельцем 45 процентов акций ресторана. Депутат подтвердил этот факт в разговоре с «Медузой», пояснив, что ему пришлось передать бизнес сыну из-за требований российского законодательства.

Дочь Чепы, которая также живет в Лондоне, получила от отца квартиру стоимостью миллион фунтов. Издание подчеркивает, что парламентарий часто бывает у дочери. По его словам, он не хотел бы попадания в санкционные списки.

Кроме того, «Медуза» сообщила, что ранее Чепа владел квартирой в Майами. Ранее блогер Андрей Мальгин писал, что стоимость жилища составляет 2,5 миллиона долларов. Теперь оно принадлежит племяннице депутата Вере Афанасьевой.

Согласно декларации Чепы, на момент избрания в Госдуму в 2016 году он был самым богатым депутатом своей фракции. Доход парламентария за 2015 год составил почти 180 миллионов рублей.

Комментарии

41

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danko1 18 декабря 2018 | 19:12

Сплошные иностранные агенты во власти, начиная с самого верха и далее всюду по вертикали и горизонтали.
А объявляют иностранными агентами тех, кто желает по закону жить и выступает за права россиян, действуя им во благо.

vitaly_e22 18 декабря 2018 | 19:19


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.












(комментарий скрыт)

bugbugbug 18 декабря 2018 | 19:19

Типичный пУтриот во власти. Как и остальные пУтриоты во власти мигом свалит на запад, как только ветер поменяется. А ватные пУтриоты останутся здесь, с ободранными штанами у зомбоящика.

ansata 18 декабря 2018 | 19:28

bugbugbug: Ну как-то так))

seryj_wolk 18 декабря 2018 | 19:29

bugbugbug: Двойные стандарты и ложь являются неотъемлимыми скрепами рфских чиновников и депутатов!

irdo 18 декабря 2018 | 19:29

bugbugbug:

Типичный пУтриот во власти. Как и остальные пУтриоты во власти мигом свалит на запад, как только ветер поменяется. А ватные пУтриоты останутся здесь, с ободранными штанами у зомбоящика.
=========
Это и есть пятая колонна.

compare 18 декабря 2018 | 19:30

bugbugbug: а вот насчет "ящика",это еще как посмотреть: а то,может и нечем будет питать эти "ящики",если электричества не будет...остаются одни рваные штанишки,заскорузлые от постоянного поноса на темы,которые важнее всего и главнее всего на свете,для этой публики:"сшаукраинаанглиятомос"...

niko1268 18 декабря 2018 | 19:35

bugbugbug: Как только ветер поменяется поменяются и взгляды этого избранника. Будет ходить под знаменами партии навального, или еще кого, и дальше зарабатывать на дарагих рассиянах))))

nnikolay 18 декабря 2018 | 19:22

danko1:

Что за квасной патриотизм! США разве не критикуют Китай, например?

Или Вы о двуличии Запада, который санкциями не душит родственников этого депутата? Кстати, они за него в ответе? Так это уже сталинизм!

chapter_2 18 декабря 2018 | 19:37

Пригожинцы, учитесь брехать на Запад у депутата Госдумы Алексея Чепы.

vilingrad 18 декабря 2018 | 19:29

danko1: СправедливУрос, во всей красе. Россия великая наша держава, воры и бандюги во власти сидят...

zapadnay 18 декабря 2018 | 19:34

danko1:
Абсолютно не удивлена. После всех сообщений в СМИ о состояниях и недвижимости чиновников, депутатов и прочих начальников всех мастей, удивление вызывало бы отсутствие у них таковых преференций.

zapadnay 18 декабря 2018 | 19:42

И все записано на детей, жён, близких, а в случае уверенности, и на дальних родственников. А речи и глаза у них у всех светлые-светлые, чистые-чистые. А главное, для масс правильные.

testmeter 18 декабря 2018 | 19:44

danko1: И вся 86% быдломасса верит им и готова отдать свои последние штаны эти проходимцам ради звуков Вяличия России из их брехливых ртов

ku000ku 18 декабря 2018 | 20:00

danko1: У каждой порядочной Чепы, должен быть бизнес за пределами Родины...

archibald_dandy_esquire 18 декабря 2018 | 20:01

danko1: " Сплошные иностранные агенты во власти, начиная с самого верха и далее всюду по вертикали и горизонтали. "

а как им себя вести в ими же оккупированной стране?
всё целесообразно, как говорит резидент РФ

marineru 18 декабря 2018 | 19:13

И чего это я не удивлён? Удивился вот-бы обратному - депутат публично объясняется в любви Западу, но беден как церковная мышь и все родственники в Нижнем Тагиле или Челябинске.

tv_victim 18 декабря 2018 | 19:16

marineru: Это Навальный. Но он не депутат....

sasass 18 декабря 2018 | 19:16

Самый богаты вор получается по сравнению с остальными ворами...

piter_ug 18 декабря 2018 | 19:17

//парламентарий известен своими критическими высказываниями по отношению к политике западных стран.//

Как и любой едропут лживый и двуличный.
А вот санкционные списки по нему плачут горькими слезами.

vic12 18 декабря 2018 | 19:17

Большие деньги зарабатывают в бедной России наши бояре и вывозят на Запад всю свою родню. Представляете холопы, если в стране что-то случится, на следующий день все бояре со всеми нашими деньгами окажутся на Западе и будут наблюдать, как оставшиеся разруливают эту ситуацию И будут ржать.

tv_victim 18 декабря 2018 | 19:25

vic12: А так и будет.В 1917-м так и произошло.

(комментарий скрыт)

polsan 18 декабря 2018 | 19:29

vic12: Вот поэтому не будут бомбить ни Лондон ни Майами! ))

tv_victim 18 декабря 2018 | 19:32

polsan: На это у них есть Воронеж... А Воронеж - от Владика до Калининграда...

(комментарий скрыт)

vladimirnn 18 декабря 2018 | 19:19

Еще одна Б нарисовалась, с большой любовью к Родине своей.

vova6_let 18 декабря 2018 | 19:21

Он же путриот, о в госдуме другие гниды и не работают.

sadda 18 декабря 2018 | 19:24

Не хило гребут путинские патриоты. И на Запад только так лезут, зато народу внушают что Запад нам враг. И ведь многие лохи ведутся.

kuchumka 18 декабря 2018 | 19:25

Там нормальных уже давно нет, одни мерзопакости.

sadda 18 декабря 2018 | 19:26

А помните депутата-единороса  Пехтина,  председателя комитета Госдумы, которого Навальный изобличил в наличии незаконной  недвижимости в США?  Не успел он сдриснуть после этого из ГосДумы как  тут же стал генеральным директором     ОАО «Ленгидропроект»  с большой зарплатой, солидными премиями и надежным золотым парашютом за спиной, чтобы вовремя платить налоги в США за купленную там недвижимость.   Типичный путинский патриот.

compare 18 декабря 2018 | 19:27

зачем по чайной ложке? ясно,что у всех "патриотов",одна цель-тихо свалить подалее от объекта своих "патриотичных" воздыханий и забыть ,как сон страшный. дети,у всех,уже там,бизнес и "бабло"-на них и тетях,племяшах...есть и знание того,что там, у "ворогов",есть законность и человечность,ничто их детям-кошелькам,не угрожает,в отличии от "духовно-богатой родины"...

ft18 18 декабря 2018 | 19:28

Случилось ЧеПе!!
У Чепы в загашнике даже не чепчик, а чёрт-те че!!
Шлёт шконка Чепе привет,
Страна ждёт большой Полишинеля секрет!!

anemon 18 декабря 2018 | 19:28

Чепу - в иностранные агенты в России! Включить во все санкционные списки на Западе!

barmaglotoff 18 декабря 2018 | 19:33

а что, если есть там имущество, то можно только одобрять политику этих стран? Где логика то?

ugiazov 18 декабря 2018 | 19:38

Кто громче всех кричит "Держи вора"?

alex949 18 декабря 2018 | 19:44

Чего шумите ?
Завидуйте ?
Работать надо а не сидеть на шее государства !


ed10075 18 декабря 2018 | 19:54

Этот Чепа, похоже не плохо начепал за период депутатства.

hihi2raza 18 декабря 2018 | 20:00

Вор и взяточник этот ваш чепа.

mudrlant 18 декабря 2018 | 20:08

Тоже мне новость... А где же им беднягам бизнесом заниматься, как не в пиндосиях? Дома же бизнесом невозможно стало заниматься. Конкретно: налоги, админорганы, ментяры- псы, прокуратура мля, шакалы из ФСБ, в конец оборзевшие, инспекции пожарные, санитарные, гигиенические, охрана труда, то, сё... И каждому гаду ж давать надо! А там - в пиндосиях - все чинно, тихо, мирно, заплатил налоги и сопи в две дырки в маленькой квартирке. Вот так вот надо с колен вставать и Рассею спасать, мудилы электоральные!

sborisych 18 декабря 2018 | 20:09

А так почти всегда бывает- на воре, однако, шапка- рано или поздно- но всенепременно загорается...

robert271 18 декабря 2018 | 20:14

Пора партию ЛОХОВ официально зарегистрировать , будет истино- народная.

yurhip 18 декабря 2018 | 20:41

То же мне новость нашли: вот если бы не обнаружили - это да, это не просто новость, это сенсация.

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