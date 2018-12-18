У родственников депутата Госдумы Алексея Чепы обнаружили бизнес за рубежом
При этом парламентарий известен своими критическими высказываниями по отношению к политике западных стран.
Депутат от «Справедливой России» Алексей Чепа какое-то время был совладельцем модного заведения Novikov, расположенного в Лондоне. Его открыли в 2009 году вместе с известным ресторатором Аркадием Новиковым, при этом Чепа числился владельцем 45 процентов акций ресторана. Депутат подтвердил этот факт в разговоре с «Медузой», пояснив, что ему пришлось передать бизнес сыну из-за требований российского законодательства.
Дочь Чепы, которая также живет в Лондоне, получила от отца квартиру стоимостью миллион фунтов. Издание подчеркивает, что парламентарий часто бывает у дочери. По его словам, он не хотел бы попадания в санкционные списки.
Кроме того, «Медуза» сообщила, что ранее Чепа владел квартирой в Майами. Ранее блогер Андрей Мальгин писал, что стоимость жилища составляет 2,5 миллиона долларов. Теперь оно принадлежит племяннице депутата Вере Афанасьевой.
Согласно декларации Чепы, на момент избрания в Госдуму в 2016 году он был самым богатым депутатом своей фракции. Доход парламентария за 2015 год составил почти 180 миллионов рублей.
Комментарии41
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danko1 18 декабря 2018 | 19:12
Сплошные иностранные агенты во власти, начиная с самого верха и далее всюду по вертикали и горизонтали.
А объявляют иностранными агентами тех, кто желает по закону жить и выступает за права россиян, действуя им во благо.
vitaly_e22 18 декабря 2018 | 19:19
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
bugbugbug 18 декабря 2018 | 19:19
Типичный пУтриот во власти. Как и остальные пУтриоты во власти мигом свалит на запад, как только ветер поменяется. А ватные пУтриоты останутся здесь, с ободранными штанами у зомбоящика.
ansata 18 декабря 2018 | 19:28
bugbugbug: Ну как-то так))
seryj_wolk 18 декабря 2018 | 19:29
bugbugbug: Двойные стандарты и ложь являются неотъемлимыми скрепами рфских чиновников и депутатов!
irdo 18 декабря 2018 | 19:29
bugbugbug:
Типичный пУтриот во власти. Как и остальные пУтриоты во власти мигом свалит на запад, как только ветер поменяется. А ватные пУтриоты останутся здесь, с ободранными штанами у зомбоящика.
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Это и есть пятая колонна.
compare 18 декабря 2018 | 19:30
bugbugbug: а вот насчет "ящика",это еще как посмотреть: а то,может и нечем будет питать эти "ящики",если электричества не будет...остаются одни рваные штанишки,заскорузлые от постоянного поноса на темы,которые важнее всего и главнее всего на свете,для этой публики:"сшаукраинаанглиятомос"...
niko1268 18 декабря 2018 | 19:35
bugbugbug: Как только ветер поменяется поменяются и взгляды этого избранника. Будет ходить под знаменами партии навального, или еще кого, и дальше зарабатывать на дарагих рассиянах))))
nnikolay 18 декабря 2018 | 19:22
danko1:
Что за квасной патриотизм! США разве не критикуют Китай, например?
Или Вы о двуличии Запада, который санкциями не душит родственников этого депутата? Кстати, они за него в ответе? Так это уже сталинизм!
chapter_2 18 декабря 2018 | 19:37
Пригожинцы, учитесь брехать на Запад у депутата Госдумы Алексея Чепы.
vilingrad 18 декабря 2018 | 19:29
danko1: СправедливУрос, во всей красе. Россия великая наша держава, воры и бандюги во власти сидят...
zapadnay 18 декабря 2018 | 19:34
danko1:
Абсолютно не удивлена. После всех сообщений в СМИ о состояниях и недвижимости чиновников, депутатов и прочих начальников всех мастей, удивление вызывало бы отсутствие у них таковых преференций.
zapadnay 18 декабря 2018 | 19:42
И все записано на детей, жён, близких, а в случае уверенности, и на дальних родственников. А речи и глаза у них у всех светлые-светлые, чистые-чистые. А главное, для масс правильные.
testmeter 18 декабря 2018 | 19:44
danko1: И вся 86% быдломасса верит им и готова отдать свои последние штаны эти проходимцам ради звуков Вяличия России из их брехливых ртов
ku000ku 18 декабря 2018 | 20:00
danko1: У каждой порядочной Чепы, должен быть бизнес за пределами Родины...
archibald_dandy_esquire 18 декабря 2018 | 20:01
danko1: " Сплошные иностранные агенты во власти, начиная с самого верха и далее всюду по вертикали и горизонтали. "
а как им себя вести в ими же оккупированной стране?
всё целесообразно, как говорит резидент РФ
marineru 18 декабря 2018 | 19:13
И чего это я не удивлён? Удивился вот-бы обратному - депутат публично объясняется в любви Западу, но беден как церковная мышь и все родственники в Нижнем Тагиле или Челябинске.
tv_victim 18 декабря 2018 | 19:16
marineru: Это Навальный. Но он не депутат....
sasass 18 декабря 2018 | 19:16
Самый богаты вор получается по сравнению с остальными ворами...
piter_ug 18 декабря 2018 | 19:17
//парламентарий известен своими критическими высказываниями по отношению к политике западных стран.//
Как и любой едропут лживый и двуличный.
А вот санкционные списки по нему плачут горькими слезами.
vic12 18 декабря 2018 | 19:17
Большие деньги зарабатывают в бедной России наши бояре и вывозят на Запад всю свою родню. Представляете холопы, если в стране что-то случится, на следующий день все бояре со всеми нашими деньгами окажутся на Западе и будут наблюдать, как оставшиеся разруливают эту ситуацию И будут ржать.
tv_victim 18 декабря 2018 | 19:25
vic12: А так и будет.В 1917-м так и произошло.
polsan 18 декабря 2018 | 19:29
vic12: Вот поэтому не будут бомбить ни Лондон ни Майами! ))
tv_victim 18 декабря 2018 | 19:32
polsan: На это у них есть Воронеж... А Воронеж - от Владика до Калининграда...
vladimirnn 18 декабря 2018 | 19:19
Еще одна Б нарисовалась, с большой любовью к Родине своей.
vova6_let 18 декабря 2018 | 19:21
Он же путриот, о в госдуме другие гниды и не работают.
sadda 18 декабря 2018 | 19:24
Не хило гребут путинские патриоты. И на Запад только так лезут, зато народу внушают что Запад нам враг. И ведь многие лохи ведутся.
kuchumka 18 декабря 2018 | 19:25
Там нормальных уже давно нет, одни мерзопакости.
sadda 18 декабря 2018 | 19:26
А помните депутата-единороса Пехтина, председателя комитета Госдумы, которого Навальный изобличил в наличии незаконной недвижимости в США? Не успел он сдриснуть после этого из ГосДумы как тут же стал генеральным директором ОАО «Ленгидропроект» с большой зарплатой, солидными премиями и надежным золотым парашютом за спиной, чтобы вовремя платить налоги в США за купленную там недвижимость. Типичный путинский патриот.
compare 18 декабря 2018 | 19:27
зачем по чайной ложке? ясно,что у всех "патриотов",одна цель-тихо свалить подалее от объекта своих "патриотичных" воздыханий и забыть ,как сон страшный. дети,у всех,уже там,бизнес и "бабло"-на них и тетях,племяшах...есть и знание того,что там, у "ворогов",есть законность и человечность,ничто их детям-кошелькам,не угрожает,в отличии от "духовно-богатой родины"...
ft18 18 декабря 2018 | 19:28
Случилось ЧеПе!!
У Чепы в загашнике даже не чепчик, а чёрт-те че!!
Шлёт шконка Чепе привет,
Страна ждёт большой Полишинеля секрет!!
anemon 18 декабря 2018 | 19:28
Чепу - в иностранные агенты в России! Включить во все санкционные списки на Западе!
barmaglotoff 18 декабря 2018 | 19:33
а что, если есть там имущество, то можно только одобрять политику этих стран? Где логика то?
ugiazov 18 декабря 2018 | 19:38
Кто громче всех кричит "Держи вора"?
alex949 18 декабря 2018 | 19:44
Чего шумите ?
Завидуйте ?
Работать надо а не сидеть на шее государства !
ed10075 18 декабря 2018 | 19:54
Этот Чепа, похоже не плохо начепал за период депутатства.
hihi2raza 18 декабря 2018 | 20:00
Вор и взяточник этот ваш чепа.
mudrlant 18 декабря 2018 | 20:08
Тоже мне новость... А где же им беднягам бизнесом заниматься, как не в пиндосиях? Дома же бизнесом невозможно стало заниматься. Конкретно: налоги, админорганы, ментяры- псы, прокуратура мля, шакалы из ФСБ, в конец оборзевшие, инспекции пожарные, санитарные, гигиенические, охрана труда, то, сё... И каждому гаду ж давать надо! А там - в пиндосиях - все чинно, тихо, мирно, заплатил налоги и сопи в две дырки в маленькой квартирке. Вот так вот надо с колен вставать и Рассею спасать, мудилы электоральные!
sborisych 18 декабря 2018 | 20:09
А так почти всегда бывает- на воре, однако, шапка- рано или поздно- но всенепременно загорается...
robert271 18 декабря 2018 | 20:14
Пора партию ЛОХОВ официально зарегистрировать , будет истино- народная.
yurhip 18 декабря 2018 | 20:41
То же мне новость нашли: вот если бы не обнаружили - это да, это не просто новость, это сенсация.