В Третьяковской галерее решили установить видеокамеры нового поколения
После повреждения картины «Иван Грозный и сын его Иван» были выделены деньги на модернизацию всей системы охранного телевидения в залах в Лаврушинском переулке. В Третьяковке рассказали и о ходе восстановления картины. Исследовательский период подходит к концу, — сказал «Эху Москвы» представитель галереи Юлиан Халтурин.
Посетитель Третьяковской галереи повредил картину Ильи Репина в конце мая. Он ударил по полотну металлическим столбиком, порвав холст в трех местах.
Комментарии5
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vitaly_d22 18 декабря 2018 | 19:07
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jetsam 18 декабря 2018 | 19:12
# видеокамеры нового поколения #
ну да... по акту с рубиновыми стеклами и стразами своровски ,
по факту - береста с линзой на воде....
pusto1 18 декабря 2018 | 19:31
jetsam: смешно. это просто ip-камеры. легче в установке, меньше проводов.
ramen 18 декабря 2018 | 19:23
А ЧТО от спонтанного вандализма подручным средством может дать камера? Она - всего лишь наблюдение. Не отстреливает же она вандала. Несерьёзно. Повод распилить бабки.
polsan 18 декабря 2018 | 19:35
ramen: Что бы ты жил на одну зарплату! - это не для России!