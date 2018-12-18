В Третьяковской галерее решили установить видеокамеры нового поколения

После повреждения картины «Иван Грозный и сын его Иван» были выделены деньги на модернизацию всей системы охранного телевидения в залах в Лаврушинском переулке. В Третьяковке рассказали и о ходе восстановления картины. Исследовательский период подходит к концу, — сказал «Эху Москвы» представитель галереи Юлиан Халтурин.

Посетитель Третьяковской галереи повредил картину Ильи Репина в конце мая. Он ударил по полотну металлическим столбиком, порвав холст в трех местах.