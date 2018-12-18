Адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева считают провокацией письмо с угрозами в адрес судьи

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Кто-то хочет негативно повлиять на судьбу обвиняемых, — сказал адвокат Игорь Бушманов. сегодня в Мосгорсуде сообщили, что получили анонимное письмо, где неизвестный угрожал судье и требовал отпустить спортсменов на свободу.