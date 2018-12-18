Адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева считают провокацией письмо с угрозами в адрес судьи
Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Кто-то хочет негативно повлиять на судьбу обвиняемых, — сказал адвокат Игорь Бушманов. сегодня в Мосгорсуде сообщили, что получили анонимное письмо, где неизвестный угрожал судье и требовал отпустить спортсменов на свободу.
Комментарии8
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olegleon 18 декабря 2018 | 19:06
а разве не сами они своим поведением повлияли на свою судьбу?
vitaly_d22 18 декабря 2018 | 19:07
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tv_victim 18 декабря 2018 | 19:18
olegleon: Ну себе-то они все давно простили. Или даже вообще не видели ничего особенного в своем поведении...
olegleon 18 декабря 2018 | 19:25
tv_victim: судя по тому, что заплатив потерпевшим 1% своего годового дохода они считают, что искупили вину, то да.
timwlad93 18 декабря 2018 | 20:22
olegleon: а разве не сами они своим поведением повлияли на свою судьбу?
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В российском спорте ищё не пришло понятие,что они гладиаторы.
Ничего не изменилось с советских времён в иерархии кроме гонораров.
Разбалованные в России спортсмены ,либералы,евреи,театралы,интеллигенция и депутатские подаруками и возомнили себе что им многое простится за творимый ими беспредел в предательстве и партизанщине.
Вот и надобно теперь вправлять мозги на счёт того ,что диссидентсво это строго наказуемо.
Иначе запад инвестировать не будет в эту диссидентскую партизанщину.
Диссидентщина это теперь большая проблема России.
И эту проблему Российским властям надо решать чтобы капитал знал,что за свою собственность собственники всем диссидентам по башке дадут.
Так что вслед за спортсменами за решётку пойдут либералы оппозиционеры за нарушения любых законов и спортсмены это пробный камень кто круче в решении отношений между диссидентами и властями.
a_buvgrobu 18 декабря 2018 | 19:42
А наколки-то придётся поменять... Купола там ...,да звёзды...
Будет красиво смотреться такой микс! "Век Зенита не видать! "
bazilgu 18 декабря 2018 | 19:50
Это не провокация. Это- преступление.
timwlad93 18 декабря 2018 | 20:10
Адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева считают провокацией письмо с угрозами в адрес судьи
Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Кто-то хочет негативно повлиять на судьбу обвиняемых, — сказал адвокат Игорь Бушманов. сегодня в Мосгорсуде сообщили, что получили анонимное письмо, где неизвестный угрожал судье и требовал отпустить спортсменов на свободу.
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Скорее всего решили взять на слабо и если не прогнутся,то мол моя хата с краю.
Это чисто еврейская выходка.
Как говорится,ищите евреев в этой попытки брать на слабо власти и оппозицию.
Евреям нужна кровь.
Значит евреи не получили того,что хотели при встрече с главой МИД России господином Лавровым.