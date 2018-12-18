Антон Меркуров: Новая инициатива Роскомнадзора заблокировать Телеграм – бесполезная трата денег

Новая инициатива Роскомнадзора заблокировать Телеграм – бесполезная трата денег. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» интернет-эксперт Антон Меркуров.

«Наши с вами 20 миллиардов потратят впустую абсолютно, а в результате Телеграм все так же будут работать. Такие сервисы все больше используют шифрованный трафик, и их задача сделать так, чтобы обеспечить работу в любых условиях, в том числе, в условиях государственной цензуры», — сказал он.

Эксперт также добавил, что за инициативой Роскомнадзора стоит целый ряд бенефициаров.

«На этом смогут заработать производители оборудования, да и власть немного успокоится. Ее просто трясет от того, что мы можем свободно коммуницировать в интернете, высказывать свое мнение и слушать ту музыку, которая нам нравится», — считает А.Меркулов Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами – в частности, мессенджером Телеграм. Как стало известно, власти готовы потратить на это до 20-ти миллиардов рублей.