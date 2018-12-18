Антон Меркуров: Новая инициатива Роскомнадзора заблокировать Телеграм – бесполезная трата денег
Новая инициатива Роскомнадзора заблокировать Телеграм – бесполезная трата денег. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» интернет-эксперт Антон Меркуров.
«Наши с вами 20 миллиардов потратят впустую абсолютно, а в результате Телеграм все так же будут работать. Такие сервисы все больше используют шифрованный трафик, и их задача сделать так, чтобы обеспечить работу в любых условиях, в том числе, в условиях государственной цензуры», — сказал он.
Эксперт также добавил, что за инициативой Роскомнадзора стоит целый ряд бенефициаров.
«На этом смогут заработать производители оборудования, да и власть немного успокоится. Ее просто трясет от того, что мы можем свободно коммуницировать в интернете, высказывать свое мнение и слушать ту музыку, которая нам нравится», — считает А.Меркулов Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами – в частности, мессенджером Телеграм. Как стало известно, власти готовы потратить на это до 20-ти миллиардов рублей.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_d22 18 декабря 2018 | 18:58
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
yurhip 18 декабря 2018 | 20:43
vitaly_d22: а ты и в самом деле Мудак. А я то думал, что просто притворяешься.
compare 18 декабря 2018 | 19:07
цитата: "– бесполезная трата денег"...не скажите,не скажите,ухмыляясь пробурчали те,кто эти деньги превратит в не менее зашифрованные виллы и автомобили....
blinorozhiy__chmo 18 декабря 2018 | 19:11
Трата - не трата... Одно понятно всем - Телеграм есть очень опасный инструмент в руках любого рода террористов! Телеграм в таком виде, каком он существует - способствует терактам в полной мере.
yazva_sibirskaya 18 декабря 2018 | 19:37
blinorozhiy__chmo: евреям Телеграм не мешает ловить террористов А нашим танцорам мешает абсолютно всё!!!
sborisych 18 декабря 2018 | 20:05
yazva_sibirskaya:
Дык кругом- от страха- одни яИцы, и все- АгрАмадные...
kondrat_vlad 18 декабря 2018 | 19:57
blinorozhiy__chmo: Нахождение у власти всякого рода гебни это терроризм в чистом виде. Они уже не знают как обложить народ новыми налогами, данью, или барской повинностью.
Видимо не остановятся пока не оставят камня на камне.
jetsam 18 декабря 2018 | 19:17
compare: поправка - в совсем незашифрованные виллы, авто, дворцы, уточко- и шубохранилища, скрипки.... они уже давно не скрывают свои накопления.
hastings 18 декабря 2018 | 19:19
compare: на деградацию мерзкого Телеграма бюджета не жалеть!
ugiazov 18 декабря 2018 | 19:53
hastings: Это священная война с проклятым Западом, на котором живут семьи крупных борцов-чиновников.
hastings 18 декабря 2018 | 20:20
ugiazov: это работа в тылу врага.
ft18 18 декабря 2018 | 20:47
hastings: Т.е., Россия - это "тыл врага"?
ft18 18 декабря 2018 | 19:14
А что, с образованием, больницами, учреждениями призрения всё в порядке в государстве российском?
sborisych 18 декабря 2018 | 20:07
ft18:
Да закрыть всё на'хрен, чтобы с интернетом бороться не мешали!
klegg 18 декабря 2018 | 19:21
эти позорные двоечники никак угомониться не могут.
irdo 18 декабря 2018 | 19:33
klegg:
эти позорные двоечники никак угомониться не могут.
==========
20 век борется с 21-ым.
Кто победит?
ft18 18 декабря 2018 | 20:49
irdo: Победит в этой "борьбе" махровое средневековье. Почитайте "Теллурию" Сорокина, там всё подробно описано, как это случится.
neyexo 18 декабря 2018 | 19:27
Раз уж берем пример с Китая - там есть более действенный метод.
Вышли из машины, телефоны к осмотру.
Просто
compare 18 декабря 2018 | 19:34
neyexo: ты,этого хочешь? или так,пискнуть? помни одно: когда тебе станут вкручивать "скрепу" без вазелина,всем будет весело,как ни ори..ты,конечно,будешь негодовать,в промежутках между охами-ахами.какие все черствые!
neyexo 18 декабря 2018 | 19:50
compare:
это неизбежно. все пароли от айфона, облаков любой расскажет при первом допросе. Я же старой закалки, даже не моргну.
yazva_sibirskaya 18 декабря 2018 | 19:49
neyexo: Давайте тогда уж и коррупционеров к стенке ставить, раз мечтаете "как в Китае"
amderma 18 декабря 2018 | 20:25
... кто откажется от бюджетной халявы? а тут не 10 рублей . тут 20 ярдов...это сколько же новых миллионеров то дополнительно появится? яхты, дачи ...столько щастье...кому то подвалит!
А телеграмм ?? дык а кому он мешает то по сути то ? Яровой ? Медведеву?
... да будет Вам...это просто словесная бодяга для пациентов и некоторых патриотов...
Просто вляпались с телеграммом ...а признаться что облажались не могЁм и не хотим!