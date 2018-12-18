Геологоразведочный университет просит МВД объяснить массовое задержание студентов в общежитии
Вуз направил в министерство соответствующий запрос, — сообщает агентство «Интерфакс». В университете отметили, что всех задержанных уже освободили. Силовики ворвались в общежитие накануне утром. По словам одного из студентов, были задержаны около 200 человек, в основном выходцы из Ингушетии. В причинах задержания ранее поручил разобраться глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По предварительным данным, причиной могло стать заявление учащегося из Таджикистана о том, что студенты-ингуши избили его и выстрелили из травматического пистолета.
Комментарии9
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ma1nbrain 18 декабря 2018 | 18:35
Лучше поинтересуйтесь, почему менты выпустили этих головорезов. В штаны наложили?
danko1 18 декабря 2018 | 18:49
ma1nbrain: Выгнали рано утром всех студентов, а не только ингушей, на разных этажах общежития, правда, не на всех.
Подняли с постели в трусах и уложили на пол, избивая при этом палками.
4 час продержали так, обыскивая комнаты. И что они там найдут, даже если наркотики и оружие, то в таких условиях доверия нет, подкинуть что угодно могут.
И такая крупномасштабная операция явно по приказу свыше была. Не Рамзан ли, обиженный на ингушей, подсуетился?
vitaly_d22 18 декабря 2018 | 18:47
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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j_partizan 18 декабря 2018 | 18:51
200 человек, в основном выходцы из Ингушетии
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Что, в этом вузе из других регионов не учатся?
Нужно проверять не только студентов, но сам вуз. Что-то подсказывает, что коррупция не обошла его стороной.
kuchumka 18 декабря 2018 | 18:58
Полиция молодцы! Поддерживаю!
poluputing 18 декабря 2018 | 19:18
kuchumka: пррравильна товарисчи! Всех мордой в пол! Всем палкой по почкам. А потом все строем в рай! Поррядок, бля.
kuchumka 18 декабря 2018 | 19:21
poluputing: ну если живущие там кавказцы избивают людей, демонстративно ходят с оружием, стреляют из него для развлечения, демонстрируют неуважение как к ВУЗу так и к закону, то как по товоему с ними обходиться? Конфетку дать или премию выписать?
dadmorose 18 декабря 2018 | 19:01
На каждый квадратный метр Ингушетии скоро будет приходиться по 2 геолога
neyexo 18 декабря 2018 | 19:31
dadmorose:
ну зачем Ингушетии - геологи везде нужны. Нет проблем устроится в Австралии, Канаде (при условии, что предмет знаешь)