Геологоразведочный университет просит МВД объяснить массовое задержание студентов в общежитии

Вуз направил в министерство соответствующий запрос, — сообщает агентство «Интерфакс». В университете отметили, что всех задержанных уже освободили. Силовики ворвались в общежитие накануне утром. По словам одного из студентов, были задержаны около 200 человек, в основном выходцы из Ингушетии. В причинах задержания ранее поручил разобраться глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По предварительным данным, причиной могло стать заявление учащегося из Таджикистана о том, что студенты-ингуши избили его и выстрелили из травматического пистолета.