На уличных табло теперь запрещено размещать информацию о курсах валют
Поправки в закон о валютном регулировании и контроле подписал президент Владимир Путин. Госдума приняла законопроект в начале декабря. Центробанк объяснял необходимость принятия соответствующих поправок борьбой с незаконными точками обмена валюты.
Комментарии41
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sergey_volkov 18 декабря 2018 | 19:36
валютой будет нефть. Зато можно в гараже хранить.
vitaly_e22 18 декабря 2018 | 19:55
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sborisych 18 декабря 2018 | 19:36
страусы- по байке- тоже прячут голову в песок. Кажется это не очень помогает...
fig_vvam_1 18 декабря 2018 | 20:49
sborisych: Причеми зхдесь незваконный обмен?
Табло запретили везде, в том числе и на банках, вывешивать.
Идиоты не смогли даже толковое объяснение запрета придумать.
Скорее всего к обвалу рубля готовятся.
shoorah 18 декабря 2018 | 19:44
Чтоб народ не расстраивать?
ugiazov 18 декабря 2018 | 19:47
Нельзя чтобы человек, проходящий каждый день мимо табло, видел как проваливается рубль.
putnykada 18 декабря 2018 | 20:05
Следующий шаг-запретить табло с ценами на бензин.Потом-ценники в магазинах.Ну и,под занавес,цены в квитанциях ЖКХ. Заменить всё портретами вошьдя!
amderma 18 декабря 2018 | 20:07
Класс! ...и еще, обязательно ценники убрать в магазинах...что бы не раздражали...
... еще вменить в обязанность продавцам цену говорить на ушко...
... и что бы валерьянка была всегда под рукой...
И будет Вам щастье дорогие Россияне...как говаривал Великий Ельцин!
malanoff 18 декабря 2018 | 20:09
Тогда установите табло со стоимостью хлеба. Агония власти , которая ее теряет.