Неизвестный угрожал убийством судье, если она не отпустит на свободу Кокорина и Мамаева
Об этом стало известно перед рассмотрением апелляционной жалобы, связанной с продлением ареста футболистам. В пресс-службе суда агентству «Интерфакс» рассказали, что поступило анонимное электронное письмо. Его автор писал, что Мамаев и Кокорин должны сегодня же быть выпущены на свободу. В противном случае судье стоит ходить с охраной, потому что ему «вообще не жить». Началась проверка. Решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты.
Комментарии17
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rposwen 18 декабря 2018 | 18:34
хахаха. а гэбня тем временем ботаников в соцсетях ловит за лайки и репосты
kuzma36 18 декабря 2018 | 18:41
rposwen: не иначе как либерал это сделал!
Поклонник навального и альбац!
Засрут людям голову , а потом не знают почему люди кидаются на других!
rposwen 18 декабря 2018 | 18:43
kuzma36:
кузя, тру либералы смотрят на футболеров и их фонатов как на гопоту 89-lvl. И, как видим, гопота не подводит ))
Ты, кузя, за кого болеешь? ))
vitaly_d22 18 декабря 2018 | 18:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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hohlomor_ce_garno 18 декабря 2018 | 18:51
rposwen: А как относится трулиберда к утилизации главправосека на Львове !? )))
На Украине бывшего главу радикальной организации «Правого сектора» (организация запрещена в России) во Львовской области Игоря Коцюрубу нашли с перерезанным горлом в городе Червоноград, сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, мужчина скончался в реанимации.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила, что обратилась к генпрокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль.
Коцюруба был комендантом палаточного городка на Майдане. Весной 2014 года некоторое время возглавлял «Правый сектор» во Львовской области. До 2015 года руководил общественным формированием по охране правопорядка во Львове «Афганская сотня». Был председателем ветеранской организации и членом Народного Совета Украины.
blinorozhiy__chmo 18 декабря 2018 | 18:45
Наебабченко... с абрамса?
kryimzdick 18 декабря 2018 | 18:38
Теперь их вообще не выпустят никогда
region62 18 декабря 2018 | 18:49
kryimzdick: Пусть сидят.Зато их колония станет чемпионом России ...среди колоний.)
ts 18 декабря 2018 | 18:49
kryimzdick: Можно подумать, что это судья решает -- отпустить их или нет...
gregor 18 декабря 2018 | 18:41
Неизвестный угрожал убийством судье, если она не отпустит на свободу Кокорина и Мамаева
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Странный неизвестный ....,однако
Как будто в России это решает судья .
Что ей прислали из кремля ,то она и зачитывает .
agriment 18 декабря 2018 | 18:54
gregor: 118:41 "Что ей прислали из кремля ,то она и зачитывает "
-Конечно, просто в "кремле" информации больше.....
agriment 18 декабря 2018 | 18:50
"Неизвестный угрожал убийством судье"...
-Угрозы "неизвестных авторов" видимо не впервой
эти "футболисты" наследили ещё в 2009г. в клубе Монте-Карло.
и прославились не только шампанским за 250 тыс. евро, под звуки российского гимна, но обкурившись кальяна, стали дебоширить
и досталось обслуге, которым "футболисты" переломали ноги, руки
тогда история улеглась, откупились от хозяина заведения и сильно запугали потерпевших.
Но звери, есть звери, и былые дебоши и угрозы потерпевшим ничему не научили, скорее укрепили безнаказанностью,
только сейчас совсем рамсы попутали:
одно дело откупаться от хозяина заведения и пугать потерпевших и другое дело откупаться от госчиновника и запугивать судью.
sasass 18 декабря 2018 | 18:52
Если и дальше будут так судить , то вполне возможно всех судей возьмут под охрану...
riccon 18 декабря 2018 | 19:06
[то поступило анонимное электронное письмо]
Анонимное? Из макдака, с регистрацией в wifi c левой симки, и через ТОР на виртуалке? :)
penderezky 18 декабря 2018 | 19:12
уголовный судья получает таких писем по десять на день. очень редко это не эмоции. криминал судью трогать не будет себе дороже.
anemon 18 декабря 2018 | 19:32
Ой, какой (ая) героический (ая) судья! Это ж сколько терпеть приходится за справедливость!
delovoy_podolsk 18 декабря 2018 | 20:27
А вот такие вещи действуют вполне реально, если только не трёп! Иначе как-то странно получается: давить на суд через собственное самоубийство в виде медленной голодовки. По большому счёту твоё здоровье и твоя жизнь всем до фонаря. Сдох ты или повредил себе здоровью - плевать на тебя. А вот, если судья будет знать, что вынося заказное решение это путь к повреждению собственного здоровья, а возможно и смерти, тогда трижды подумает, назад после этого ходу не будет.