Неизвестный угрожал убийством судье, если она не отпустит на свободу Кокорина и Мамаева

Об этом стало известно перед рассмотрением апелляционной жалобы, связанной с продлением ареста футболистам. В пресс-службе суда агентству «Интерфакс» рассказали, что поступило анонимное электронное письмо. Его автор писал, что Мамаев и Кокорин должны сегодня же быть выпущены на свободу. В противном случае судье стоит ходить с охраной, потому что ему «вообще не жить». Началась проверка. Решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты.