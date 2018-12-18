Economist: Новой силой глобальной финансовой системы становятся так называемые «семейные офисы»

Новой силой глобальной финансовой системы становятся так называемые «семейные офисы», через которые самые богатые люди мира инвестируют свои средства, рассказывает автор публикации в британском издании Economist.

«Мир финансов преображается, миллиардеры все больше богатеют и избавляются от посредников, создавая свои собственные «семейные офисы». Это персональные инвестиционные фирмы, которые ведут поиски благоприятных возможностей на глобальных рынках. Их мало кто замечает, но они стали серьезной силой на рынках инвестиций, обладая активами на сумму около четырех триллионов долларов», — пишет журнал. – Стоимость этих активов составляет шесть процентов от всех мировых фондовых рынков.

Впервые данная идея возникла в голове миллиардера Джона Рокфеллера, который создал семейный офис в конце позапрошлого века. Почти полтора столетия спустя число таких финансовых контор увеличилось многократно, и сегодня их количество в Америке, Европе и в азиатских бизнес-центрах насчитывает от пяти до десяти тысяч. Основная их деятельность сводится к к управлению финансовыми активами, однако они также занимаются налоговой и юридической работой, пишет Economist. Самый крупный финансовый офис на Западе был создан инвестором Джорджем Соросом. Он распоряжается миллиардами долларов и обладает не меньшей властью, чем Уолл-стрит.



Семейные офисы могут подвергнуть опасности устойчивость мировой финансовой системы, хотя у них самый низкий уровень заемных средств среди других участников глобальных рынков. Определенную тревогу вызывает и то, что семейное управление капиталами может усилить власть богатых людей над экономикой, пишет журнал. Если бы, например, Билл Гейтс решил вложить свои деньги исключительно в такую страну как Турция, он завладел бы двумя третями всего турецкого рынка ценных бумаг. Наибольшую тревогу, отмечает Economist, вызывает опасность того, что семейные офисы могут получить привилегированный доступ к информации, сделкам и налоговым схемам, что позволит им превзойти по своим показателям обычных инвесторов.

В этой связи финансовым регуляторам, министерствам финансов и налоговым органам необходимо обеспечить соблюдение семейными офисами правил торговых операций с использованием закрытой информации, а также публикацию отчетов о своей деятельности, заключает британское издание.

Economist считает, что опыт функционирования «семейных офисов» может со временем убедить финансовые компании отказаться от услуг посредников.