Средний размер взятки в России составляет сейчас 610 тысяч рублей
Общая сумма выявленных с начала года взяток достигла почти 2 миллиардов рублей. Это данные Генеральной прокуратуры. Рост этого вида преступления по сравнению с предыдущим годом составил 3%. При этом на 16% увеличилось число дел о посредничестве в получении взяток.
Комментарии4
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glotov 18 декабря 2018 | 18:29
На этом нельзя экономить.
vitaly_d22 18 декабря 2018 | 18:32
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
klop_27 18 декабря 2018 | 18:46
И здесь несправедливость! Если беру взятки по 50 тыс. то кто-то счастливый получает мне недоплаченную часть, а именно 1170 тыс.!
ugiazov 18 декабря 2018 | 19:44
Есть взятка, за которую судят, и есть ВЗЯТКА, судить за которую и не заикаются.