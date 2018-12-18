Петербургcкий активист объявил голодовку в знак протеста против недоступной среды для инвалидов-колясочников

Петербургcкий активист Никита Сорокин объявил голодовку в знак протеста против недоступной среды для инвалидов-колясочников. Сидя в коляске, он пикетировал у здания городского правительства под лозунгом «Инвалиды – тоже люди».

Поводом для акции протеста послужило то, что в одном из домов Калининского района для семьи инвалидов колясочников вместо пандуса установили металлические аппарели. По словам активиста, который сам не является инвалидом-колясочником, ими невозможно пользоваться из-за большого угла наклона. Список же претензий к районным властям гораздо шире. В частности, Никита Сорокин считает, что они провалили адресную программу по созданию доступной среды.

В администрации Калининского района претензий не понимают. Там говорят, что неоднократно предлагали ему принять участие в реальных делах, но он ни разу не участвовал в плановых мероприятиях, рассказала «Эху Москвы» представитель районной администрации Юлия Лебединова.

Адресная программа по созданию доступной среды в 72 жилых домах Калининского района обошлась бюджету более чем в миллион рублей. В администрации также говорят, что в целом ряде домов 60-70-х годов прошлого века угол наклона пандусов и невозможно сделать другим из-за слишком узких проемов и крутого спуска лестниц.

Россия приняла федеральную программу по созданию доступной среды 4 года назад, после того как ратифицировала Европейскую конвенцию о правах инвалидов.