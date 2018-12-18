Мотовилихинский районный суд Перми огласил приговор подростку, устроившему резню в пермской школе

Сегодня Мотовилихинский районный суд Перми огласил приговор 17-летнему подростку, который в начале января текущего года вместе с другом ворвался на урок к четвероклассникам и устроили резню в школе № 127.

17-летний Лев Биджаков парень из обеспеченной семьи, выпускник школы 127 никогда не отличался примерным поведением— так рассказывают педагоги. С 7-го класса он учился дома. Приходил в школу, чтобы пройти аттестацию. Иногда лежал в отделении психиатрической больницы. Какой конкретно у Льва диагноз – врачебная тайна, которая не известна была ни одноклассникам, ни школьным учителям. 15-го января Лев Биджаков и его приятель Александр Буслидзе учащийся 11-го класса проникли в школу безо всяких препятствий. Забежав на 4-й этаж в первый попавшийся класс — в 4б, где шел урок труда, подростки устроили настоящую резню. Накинулись с ножами на четвероклассников. Больше всего пострадала учительница,она оказывала сопротивление нападавшим и закрывала собой детей. В итоге из 30-ти человек класса пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. В конце октября 2018 дело передали в суд.

Сегодня, 18 декабря был обьявлен приговор. На суде сегодня присутствовали родители пострадавших, педагоги школы 127 и отец нападавшего. Обвиняемый Лев Биджаков сидел за столом в медицинской маске и в плотно надвинутом капюшоне, от комментариев журналистам отказался. Льва Биджакова признали виновным по статье «Покушение на убийство 30-ти лиц совершенного из хулиганских побуждений» рассказала гособвинитель Екатерина Кашина. Обвиняемый отправлен в колонию почти на десять лет. По совокупности указанных преступлений судом ему назначено наказание в виде 9-ти лет 8-ми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания воспитательной колонии. Кроме того были применены медицинские меры. Исковые требования потерпевших по возмещению материального ущерба были удовлетворены в полном обьеме, что касается морального вреда, удовлетворены частично. Этот размер исковых требований был снижен. Судебное дело в отношении второго нападавшего выделено в отдельное производство, в ближайшее время состоится суд и над ним.



Наиболее серьезные ранения получила учительница 4 б Наталья Шагулина, пытаясь уберечь детей. Больше суток она провела в реанимации, врачи боролись за ее жизнь, позже в больнице она провела пару месяцев. В мае её наградили медалью «За отвагу». Сейчас она преподает в той же школе— учителем начальных классов.