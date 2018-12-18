Суд оставил под арестом футболистов Мамаева и Кокорина

Фигуранты дела об избиении чиновников Минпромторга проведут Новый год в следственном изоляторе.

«Это просто позор» — такие слова произнес Павел Мамаев сразу после оглашения решения суда. Футболист «Краснодара», кажется, больше других обвиняемых переживал за исход сегодняшнего заседания. Он заметно волновался: то принимался грызть ногти, то сидел, опустив голову. Другие фигуранты дела, по крайней мере внешне, выглядели спокойнее. Александр Кокорин постоянно улыбался, что-то рисовал на бумажке и переговаривался с другими фигурантами. Там же за решеткой «Бутырки» теснились его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий. На заседании обвиняемые присутствовали «виртуально» – по видеосвязи из СИЗО.

Одним из главных аргументов адвокатов в защиту своих подопечных были недавно обнародованные результаты медицинской экспертизы. Специалисты установили, что потерпевшим – водителю ведущей «Первого канала» и чиновнику Минпромторга – были нанесены лишь легкие повреждения. В связи с этим юристы требовали переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статью, которая не предусматривает содержание под стражей. По мнению адвокатов, отпустить футболистов домой также нужно из-за того, что основные следственные действия завершились. Защитник Мамаева Игорь Бушманов сказал, что правоохранители затягивают процесс.

Судью Любовь Николенко не убедили и другие доводы: защита Кокорина отметила, что на фоне спортивных травм у футболиста развился артроз колена, который невозможно лечить за решеткой, а также зачитала заключение штатного психолога клуба «Зенит» — специалист утверждает, что у спортсмена повышенная нервная чувствительность, и управлять своими эмоциями ему сложно. Мамаев же в свое оправдание сказал, что уже компенсировал весь причиненный вред – он выплатил полмиллиона рублей на ремонт автомобиля и в качестве компенсации морального вреда. Суд остался непреклонен. Обвиняемые просидят за решеткой как минимум до 8 февраля.

Адвокаты намерены обжаловать решение Мосгорсуда.