Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью покинул свой пост

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Мне нравится испытывать себя – заявил как то Мауриньо. Когда я начал работу с «Порту», он долго ничего не выигрывал. Когда перешел в «Челси», он пол века не побеждал в АПЛ, а Интер 45 лет не выигрывал Лигу чемпионов. И вот сегодня выяснилось, что особенного ждет новое испытание.

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжать терпеть португальца не стало. Даже не взирая на компенсацию в 26 млн евро, которую клубу предстоит выплатить Мауриньо за разрыв контракта.

За два с половиной сезона у руля МЮ Жозе выиграл с командой три трофея. Вот только самых престижных – побед в Лиге Чемпионов и в Премьер Лиге – среди них не было. В нынешнем же сезоне дела у красных вообще разладились. В Чемпионате команда идет на 6-м месте. С отставанием от лидера Ливерпуля в 19 очков. К тому же, Мауриньо испортил отношения со многими футболистами. Так, Жоэля Погба особенный сперва лишил капитанской повязки. А затем и вовсе посадил звездного француза в запас.

В скором времени МЮ пообещал объявить имя временного наставника, который проработает до конца сезона. После чего начнет поиски нового главного тренера.