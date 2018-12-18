Антон Долин: Российская лента «Собибор» не могла войти в шорт-лист номинантов на премию «Оскар»

Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Фильм «Собибор», главные роли в котором исполнили Константин Хабенский и Кристофер Ламберт, рассказывает о восстании в одноименном лагере смерти на территории оккупированной нацистами Польши.