Антон Долин: Российская лента «Собибор» не могла войти в шорт-лист номинантов на премию «Оскар»
Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.
Фильм «Собибор», главные роли в котором исполнили Константин Хабенский и Кристофер Ламберт, рассказывает о восстании в одноименном лагере смерти на территории оккупированной нацистами Польши.
Комментарии2
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