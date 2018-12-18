Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами

Документ вызвал споры – в частности, против этой инициативы высказались Минкомсвязь и «Яндекс».

Документ, который сегодня прошел первое чтение, запрещает иностранным государствам, организациям, юрлицам и гражданам владеть новостными агрегаторами. Кроме того, это требование распространяется также на россиян, имеющих гражданство другой страны. Максимальная доля участия иностранцев в компании-владельце агрегатора ограничена 20 процентами. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые ограничения аналогичны тем, которые действуют для СМИ с 2016 года. Если требования по ограничению доли не будут исполнены, агрегатору грозит блокировка на территории России, передает «Интерфакс».

Минкомсвязи выступило против законопроекта. Замглавы министерства Алексей Волин пояснил РИА Новости, что по закону агрегаторы берут информацию из зарегистрированных СМИ, на которые и так распространяются ограничения. «Смысла в двойном запрете мы не видим», — подчеркнул Волин.

В «Яндексе» заявили об отправке комментариев к законопроекту. Представители компании также заявили, что необходимости в дополнительном регулировании нет. Головная компания «Яндекса» зарегистрирована в Нидерландах, а у одного из крупнейших акционеров Аркадия Воложа есть гражданство Мальты. Поэтому в компании не исключают, что в случае вступления законопроекта в силу им придется реструктурировать сервис новостей «с учетом требований законодательства».

Как сообщает «Русская служба Би-Би-Си», обсуждения законопроекта с отраслью пока не было. Оно состоится перед вторым чтение документа, уже после Нового года.