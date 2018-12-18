Экс-глава ГРУ умер не в России, а в Ливане – следует из показаний бывшего советника американского президента Флинна
Экс-глава ГРУ Игорь Сергун умер не в России, а в Ливане – следует из показаний бывшего советника американского президента Майкла Флинна на допросе в ФБР. Такая версия озвучивалась и ранее, но, как и тогда, российские власти продолжают настаивать на том, что он скончался в Подмосковье.
Генерал-полковник Игорь Сергун, с 2011 года возглавлявший российскую военную разведку, умер в январе 2016 года, но не 3 числа в Московской области, как гласит официальная версия, а 1-го — в Ливане. Об этом экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн рассказал в ходе допроса в ФБР в прошлом году, эти показания только сейчас обнародовал офис спецпрокурора Роберта Мюллера. Флинн отмечал, что был лично знаком с Сергуном и общался с ним за год до того, как тот попал в санкционные списки Запада из-за конфликта на Украине.
О том, что экс-глава ГРУ скончался в Ливане через несколько дней после его смерти сообщала американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor. Аналитики агентства задавались вопросом, что он делал в республике «являющейся очагом работы всех мировых разведывательных служб», и с какой целью в Кремле решили скрыть факт смерти Сергуна за границей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда опроверг информацию центра Stratfor. А на этот раз утверждение Майкла Флинна о том, что высокопоставленный генерал ГРУ скончался в Ливане, в Минобороны назвали «конспирологическим бредом» и «слухами, распространяемыми с подачи минюста США». В российском военном ведомстве настаивают на своей версии – Игорь Сергун умер от сердечной недостаточности 3 января 2016 года в доме отдыха ФСБ «Москвич», где он отмечал новогодние праздники.
Вскоре после смерти Игоря Сергуна газета The Financial Times отмечала, что он умер «по неизвестной причине всего через несколько недель после визита в Сирию», где он должен был по поручению Владимира Путина передать президенту Сирии Башару Асаду просьбу уйти в отставку
Комментарии7
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daos013 18 декабря 2018 | 18:18
Это человек, который мог умереть где угодно и от чего угодно! Такая профессия....
arye_11 18 декабря 2018 | 18:24
daos013:
Это да.
Но слишком часто мрут начальники ГРУ и мрут слишком молодыми.
Два за два последних года померло, а один в 2010.
vitaly_d22 18 декабря 2018 | 18:20
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olegleon 18 декабря 2018 | 18:22
"Аналитики агентства задавались вопросом, что он делал в республике «являющейся очагом работы всех мировых разведывательных служб»"
а они точно аналитики? потому что глупее вопроса "что делал разведчик в очаге работы разведслужб" задать тяжело.
daos013 18 декабря 2018 | 18:27
olegleon: Если честно, то там ему лично было делать НЕЧЕГО !
gena462 18 декабря 2018 | 18:31
#еготамнебыло, ну как всегда...
piter_ug 18 декабря 2018 | 18:35
Какая разница где он врезал дуба?
Ясно, что правду не скажут.