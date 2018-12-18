В Москве выразили сожаления в связи с принятием Генассамблеей ООН резолюции о милитаризации Крыма

В Москве сегодня выразили сожаления в связи с принятием Генассамблеей ООН резолюции о милитаризации Крыма, которую предложила Украина. Документ поддержали 66 стран, 19 проголосовали против, при этом представители 72 государств воздержались. Киев не достигнет своих целей, — считает зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Напомним, в резолюции говорится, что присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету Украины. В документе также осуждается строительство моста через Керченский пролив.

В случае военной агрессии Россия сможет за себя постоять. Укрепление обороноспособности государства – важнейшая задача, — заявил сегодня на итогах коллегии Минобороны Владимир Путин.

По словам Путина, безопасность России обеспечены на ближайшие десятилетия, а новое оружие заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу утверждал, что выполнены все мероприятия, предусмотренные планом и гособоронзаказом.

Шойгу также отметил, что министерство обороны внимательно следит за военными мероприятиями НАТО и готово противостоять любым угрозам.