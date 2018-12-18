В Москве выразили сожаления в связи с принятием Генассамблеей ООН резолюции о милитаризации Крыма
В Москве сегодня выразили сожаления в связи с принятием Генассамблеей ООН резолюции о милитаризации Крыма, которую предложила Украина. Документ поддержали 66 стран, 19 проголосовали против, при этом представители 72 государств воздержались. Киев не достигнет своих целей, — считает зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Напомним, в резолюции говорится, что присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету Украины. В документе также осуждается строительство моста через Керченский пролив.
В случае военной агрессии Россия сможет за себя постоять. Укрепление обороноспособности государства – важнейшая задача, — заявил сегодня на итогах коллегии Минобороны Владимир Путин.
По словам Путина, безопасность России обеспечены на ближайшие десятилетия, а новое оружие заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике.
В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу утверждал, что выполнены все мероприятия, предусмотренные планом и гособоронзаказом.
Шойгу также отметил, что министерство обороны внимательно следит за военными мероприятиями НАТО и готово противостоять любым угрозам.
Комментарии13
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olegleon 18 декабря 2018 | 18:16
"Также в понедельник Генассамблея ООН проголосовала за российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Этот документ поддержали 129 стран, 54 страны воздержались. Против выступили США и Украина."
жалко, что на Эхе видят одно голосование и в упор не видят другое.
ах да, тут же "за" 129 стран, а не 66 как по украинской резолюции
ostapba 18 декабря 2018 | 18:19
olegleon: нацизма??
Так никто, кроме тебя, не знает какой нации русские ихтамнеты..
И зеленые человечки без знаков приличия даже..
rposwen 18 декабря 2018 | 18:20
Параноидальное )(уйло опять про себя (чиста по Фрейду) много наговорил бгг
sergey_volkov 18 декабря 2018 | 18:25
olegleon: на кого твой бред рассчитан, те смотрят тв. зря не пыхти здесь.
wojskowy Марек Качоровски 18 декабря 2018 | 18:34
olegleon: Эта Резолюция не была принята к рассмотрению
holic 18 декабря 2018 | 18:36
olegleon: Номерок документа не покажешь? А то злые языки утверждают, что это ольгинский бред....
kryimzdick 18 декабря 2018 | 18:16
Огорчили Пыню, не рукоплескают его титаническим усилиям по расширению русскага мира
vitaly_d22 18 декабря 2018 | 18:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
nitsahon 18 декабря 2018 | 18:19
это заявление выглядит примерно так: одно людоедское государство слопало кусочек другого.. и даже не поперхнулось..ну что ж тут поделаешь... сожалеем, ребята..
solonko 18 декабря 2018 | 18:29
nitsahon: А вот насчет того, что "не поперхнулось", я бы поспорил.
solonko 18 декабря 2018 | 18:27
Надоже, Путин умудряется ещё кого-то обвинять в милитаристской риторике. Такие заявления из России звучат более, чем странно.
Кстати, милитаризация Крыма уже давно перешла все границы разумного и ничего, кроме как подготовку к агрессивным войнам, не означает.
pionerka Зинаида Сацкая 18 декабря 2018 | 18:36
Сожалеть стоило бы о том, что плохо просчитали последствия собственных действий. А то возмущаемся, как персонаж Райкина неблагодарной зверюгой: "Дашь гвоздь - не ест!"
sg114 18 декабря 2018 | 18:38
Скакложопая гопота как начала бухать на Мандане, так до сих пор не могут остановиться. Вот чот несет очередной стратех, бля..
"Россия наверняка будет разыгрывать военную карту, на границе уже разворачиваются военные соединения. Это действительно страшная сила, и страшна она не только для Украины: в российских планах пройти Украину насквозь, и, двигаясь дальше, выйти через Белоруссию на страны Балтии, Польшу»,
Так там же забор!!! Куда там москалики пройдут через линию Яценюка? Подойдут к границе, увидят и помрут со смиху...