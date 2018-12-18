Группа «Сафмар» намерена судиться из-за жалобы Эдгарда Запашного на проект с канадским цирком «Дю Солей» в Сколково

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева намерена судиться из-за жалобы Эдгарда Запашного на совместный проект бизнесмена с канадским цирком «Дю Солей» в Сколково. Кроме того бизнесмен обратится в прокуратуру и Следственный комитет.

Спланированная акция конкурентов — так расценили в группе Сафмар недавние заявления гендиректора Большого московского цирка Эдгарда Запашного. Они направлены на дискредитацию деловой репутации группы и лично её руководителя, убеждены подчинённые миллиардера Михаила Гуцериева. Как итог – обращение в СК и прокуратуру. А также иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации главы промышленно-финансовой группы. Надеемся, что правоохранительные органы найдут ответы на вопросы, кто заказчик инсинуаций Запашного и сколько дрессировщику заплатили за его совесть, заявили в компании. На этом фоне Запашный разместил в своём инстаграме видео, в котором предложил бизнесмену обсудить возможность развития совместных проектов.

Конфликт между директором Большого московского цирка на проспекте Вернадского и бизнесменом Гуцериевым начался после жалобы Запашного президенту Путину. В субботу он объявил главе страны, что по его информации бизнесмен строит в Сколково стационарный театр для канадского Цирка «Дю Солей» в России. Запашный назвал это неприемлемым. Высказал опасения, что это негативно скажется на цирке отечественном. Попутно заметив: Канада ведь активно вводит санкции против России. Гастроли — пожалуйста, а вот стационарная площадка не нужна. К тому же иностранный цирк как считает Запашный переманивает кадры из России. Он предположил, что канадцы ещё и школу здесь откроют. Путин согласился с гендиректором Большого московского цирка и пообещал разобраться, отметив: «Давать им развиваться на нашей базе – совсем другая история». Жалоба Путину абсолютно не соответствует действительности, сказал сегодня в эфире «Эха Москвы» Михаил Гуцериев. Он подтвердил: концертный зал действительно в Сколково строят, но не только для Цирка «Дю Солей». И потребовал публичных извинений.

Гуцериев добавил, что в новом концертном зале также планируют устраивать церемонии вручения национальных музыкальных премий. Судя по заявлениям бизнесмена конфликт не будет исчерпан пока Запашный не принесёт ему извинения. Директор цирка ранее сказал, что как человек интеллигентный готов идти на компромисс, но ни о каких извинениях речи пока не шло.

Накануне в Кремле сказали, что не будут вмешиваться в конфликт Запашного и Гуцериева, при этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не стоит полностью отгораживаться от иностранных коллективов.

Москвичи и гости столицы проявляют большой интерес к цирку, как к особому виду искусства, а конкуренция будет только улучшит качество представлений, считает председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Эдгард Запашный заявил, что «Сафмар» оказывает излишнюю поддержку канадскому «Cirque du soleil», строя для цирка площадку в Сколково. В эфире «Эха Москвы» Гуцериев призвал Запашного публично извиниться за распространение непроверенной

информации.