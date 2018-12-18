Депутат Герасимов: Запашному нечего бояться конкуренции с цирком «Дю Солей»

Запашному нечего бояться конкуренции с цирком «Дю Солей». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

«Эти цирки очень разные, но оба профессиональные. Потрясающее было последнее представление Запашного, и «Дю Солей» у нас тоже полюбили. Много цирка не бывает, так пусть лучшие циркачи конкурируют, и у нас будет разнообразие», — сказал он.

Ранее директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что промышленно-финансовая группа «Сафмар» оказывает излишнюю поддержку канадскому «Cirque du soleil», строя для цирка площадку в Сколково.

Глава совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев опровергнул эту информацию, подчеркнув, канадский цирк планирует арендовать киноконцертный зал только на 6 недель, и компания располагает договорами с рядом других организаций, которые будут выступать в Сколково.