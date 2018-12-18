Депутат Герасимов: Запашному нечего бояться конкуренции с цирком «Дю Солей»
Запашному нечего бояться конкуренции с цирком «Дю Солей». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.
«Эти цирки очень разные, но оба профессиональные. Потрясающее было последнее представление Запашного, и «Дю Солей» у нас тоже полюбили. Много цирка не бывает, так пусть лучшие циркачи конкурируют, и у нас будет разнообразие», — сказал он.
Ранее директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что промышленно-финансовая группа «Сафмар» оказывает излишнюю поддержку канадскому «Cirque du soleil», строя для цирка площадку в Сколково.
Глава совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев опровергнул эту информацию, подчеркнув, канадский цирк планирует арендовать киноконцертный зал только на 6 недель, и компания располагает договорами с рядом других организаций, которые будут выступать в Сколково.
Комментарии4
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danko1 18 декабря 2018 | 17:57
Унижения и издевательства над животными, что делает Запашный, нормальным людям нравиться не может.
Но когда агрессия во всём стала основной скрепой, то понятно, что и над животными будут издеваться, если издеваются над людьми.
Власть культивирует жестокость.
vitaly_d22 18 декабря 2018 | 18:02
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seryj_wolk 18 декабря 2018 | 18:06
danko1: Во многих развитых странах отказываются от зрелищ с дрессированными животными или прямо их запрещают. Поэтому судьба Запашных незавидна. Придется перестраиваться под тренд или уходить на пенсию.
opponent70 18 декабря 2018 | 18:14
\\\Много цирка не бывает\\\
Вся рашка-говняшка(по мудинскому), сплошной цирк, в глазах цивилизованного человечества!