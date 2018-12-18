Миллиардер Михаил Гуцериев призвал Эдгарда Запашного публично извиниться за распространение непроверенной информации
Миллиардер Михаил Гуцериев призвал директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного публично извиниться за распространение непроверенной информации. Об этом глава совета директоров группы «Сафмар» сказал в эфире «Эха Москвы». Ранее в группе заявили, что обратятся в прокуратуру и Следственный комитет из-за слов Запашного о строительстве площадки цирка «Дю Солей» в Сколково. В компании расценили высказывания как действия конкурента.
В минувшие выходные Запашный пожаловался Владимиру Путину на то, что концертный зал, который Гуцериев строит в Сколково, собираются сделать стационарной площадкой канадской компании «Цирк Дю Солей». Запашный добавил, что инвестиции Гуцериева были бы полезны для российского искусства. Путин пообещал «поразбираться».
Комментарии5
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vitaly_a22 18 декабря 2018 | 17:38
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
olegleon 18 декабря 2018 | 17:42
"Запашный добавил, что инвестиции Гуцериева были бы полезны для российского искусства"
а почему же сам Запашный не инвестирует в строительство нового цирка?
ft18 18 декабря 2018 | 17:48
Грызня путиноидов - это просто отлично!
Война кретинов с негодяями!
sklar39 18 декабря 2018 | 17:49
Стукач это не профессия. Это призвание.
kie66 18 декабря 2018 | 17:50
Паапрашу, мою, личную шерсть с государственной не путать.( кавказская пленница )