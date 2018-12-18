Миллиардер Михаил Гуцериев призвал Эдгарда Запашного публично извиниться за распространение непроверенной информации

Миллиардер Михаил Гуцериев призвал директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного публично извиниться за распространение непроверенной информации. Об этом глава совета директоров группы «Сафмар» сказал в эфире «Эха Москвы». Ранее в группе заявили, что обратятся в прокуратуру и Следственный комитет из-за слов Запашного о строительстве площадки цирка «Дю Солей» в Сколково. В компании расценили высказывания как действия конкурента.

В минувшие выходные Запашный пожаловался Владимиру Путину на то, что концертный зал, который Гуцериев строит в Сколково, собираются сделать стационарной площадкой канадской компании «Цирк Дю Солей». Запашный добавил, что инвестиции Гуцериева были бы полезны для российского искусства. Путин пообещал «поразбираться».