"В Сирии погиб еще один россиянин"

Об этом сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Александр Дудченко, которого называют астраханским десантником, попал под минометный обстрел. Ему было 33 года, — пишет агентство новостей «Астрахань 24». При этом подчеркивается, что на момент гибели Дудченко не был кадровым военнослужащим. Ранее он служил в воздушно-десантной дивизии в Иваново.