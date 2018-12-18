В Сирии погиб еще один россиянин
Об этом сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Александр Дудченко, которого называют астраханским десантником, попал под минометный обстрел. Ему было 33 года, — пишет агентство новостей «Астрахань 24». При этом подчеркивается, что на момент гибели Дудченко не был кадровым военнослужащим. Ранее он служил в воздушно-десантной дивизии в Иваново.
Комментарии19
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sergey_volkov 18 декабря 2018 | 17:37
а чё тока один?
vitaly_a22 18 декабря 2018 | 17:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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danko1 18 декабря 2018 | 17:43
Врут, что россиянин.
Путин же сказал 2 раза, что войска полностью вывел.
klochkov 18 декабря 2018 | 17:49
отряд не заметил потерю бойца
dataan 18 декабря 2018 | 18:04
На Украине бывшего главу радикальной организации "Правого сектора" во Львовской области Игоря Коцюрубу нашли с перерезанным горлом в городе Червоноград
:))))))))))))))))))))))))))))))))
Отлично!!!
:))))))))))))))))))))))))))
edyunia 18 декабря 2018 | 17:49
sergey_volkov: \\а чё тока один?\\
Не факт что один, но более важно и "При этом подчеркивается, что на момент гибели Дудченко не был кадровым военнослужащим." А это таки значит НАСТАМНЕТ!
dataan 18 декабря 2018 | 18:09
АВАРИЙНОСТЬ НА ДОРОГАХ РОССИИ ЗА 17.12.2018
ДТП - 362:
Погибли 39
Ранены 472
Так что не в туза новость, эхо :))))))))))))))
ugiazov 18 декабря 2018 | 18:23
edyunia: Как раз за 15 минут до смерти уволился.
vorshun 18 декабря 2018 | 18:26
"В Сирии погиб еще один россиянин"
Маловато будет...
olegleon 18 декабря 2018 | 17:37
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу" (О' Генри)
daos013 18 декабря 2018 | 17:41
А что это за вонючая группа???
ura_123 18 декабря 2018 | 17:55
daos013: Это группа Вагнера,аффилированная с вашим пригожиным. Только не с тем у кого жена Валерия,а с питерским)))
sergey_volkov 18 декабря 2018 | 18:04
daos013: это у тебя с носом не того. Там кто то накакал.
e_mae 18 декабря 2018 | 17:43
Эх раз еще раз еще много-много раз.
chapter_2 18 декабря 2018 | 17:50
Ещё один россиянин погиб в борьбе с сирийскими захватчиками...
pinkas 18 декабря 2018 | 17:53
Очередной, но не последний вышел "в расход". На войне, как на войне: Если идёшь убивать, то будь готов быть убитым. Одним плательщиком налогов стало меньше.
alex949 18 декабря 2018 | 17:54
Когда это все закончиться ?
sergey_volkov 18 декабря 2018 | 18:00
alex949: когда начнется на ЦТ "лебединое озеро". Лет через 20-25.
hagana 18 декабря 2018 | 18:35
Да они там все - не кадровые ,поэтому о них и не пишут никогда. Этот ,видимо ,случайно в кадр попал .