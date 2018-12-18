Российский сухогруз «Кузьма Минин» снят с мели
Соответствующие кадры показал телеканал Скай Ньюс. Российское судно застряло у берегов Великобритании сегодня утром. На борту находится 18 человек. Груза на судне нет.
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Соответствующие кадры показал телеканал Скай Ньюс. Российское судно застряло у берегов Великобритании сегодня утром. На борту находится 18 человек. Груза на судне нет.
Комментарии6
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vitaly_a22 18 декабря 2018 | 17:40
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pyco__mypucmo 18 декабря 2018 | 18:00
открыть по ём огонь со всех калибров и протаранить семь раз, как это принято в нейтральных водах.
compare 18 декабря 2018 | 17:49
еще один "кузя" демонстрирует чудеса "скрепоходства"?
jetsam 18 декабря 2018 | 17:51
compare: да... уж... англичанка подкузьмила, не иначе....
чтобы от брехита отвлечь. ща, ольгинские споют лазаря.
irdo 18 декабря 2018 | 18:09
compare:
еще один "кузя" демонстрирует чудеса "скрепоходства"
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От "кузькиной матери" до "кузи" и "кузьмы".
Тенденция, однако...
pons 18 декабря 2018 | 18:08
и 18 сухогрызов ПОПЛЫВУТ таки на родину