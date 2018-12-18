Русский музей нашел портрет Пушкина работы Кузьмы Петрова-Водкина под верхним слоем эскиза картины «Колхозницы»
Об этом сообщает агентство ТАСС. Художник считал портрет Александра Пушкина неудачным, поэтому решил уничтожить его. Предполагалось, что портрет утрачен, однако теперь выяснилось, что художник лишь отрезал часть холста, а на оставшемся полотне написал новую работу, — рассказали в Русском музее.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
edyunia 18 декабря 2018 | 17:36
Кузьмей шото много появилось в последнее время. Не к кузькиной ли матери?
andrewm 18 декабря 2018 | 17:45
edyunia: Колхозницы удались? Кардашьян отдыхает?
vitaly_a22 18 декабря 2018 | 17:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
dsa_dsf 18 декабря 2018 | 18:01
А если еще тщательней потереть то и портрет Путена под ним найдетса!
oleg_kievlyanin 18 декабря 2018 | 18:15
Поскреби русского- обнаружишь татарина. Поскреби Колхозниц, обнаружишь Пушкина. Умом Россию не понять!