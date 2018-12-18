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17:31, 18 декабря 2018

Русский музей нашел портрет Пушкина работы Кузьмы Петрова-Водкина под верхним слоем эскиза картины «Колхозницы»

Об этом сообщает агентство ТАСС. Художник считал портрет Александра Пушкина неудачным, поэтому решил уничтожить его. Предполагалось, что портрет утрачен, однако теперь выяснилось, что художник лишь отрезал часть холста, а на оставшемся полотне написал новую работу, — рассказали в Русском музее.

Комментарии

5

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edyunia 18 декабря 2018 | 17:36

Кузьмей шото много появилось в последнее время. Не к кузькиной ли матери?

andrewm 18 декабря 2018 | 17:45

edyunia: Колхозницы удались? Кардашьян отдыхает?

vitaly_a22 18 декабря 2018 | 17:40


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dsa_dsf 18 декабря 2018 | 18:01

А если еще тщательней потереть то и портрет Путена под ним найдетса!

oleg_kievlyanin 18 декабря 2018 | 18:15

Поскреби русского- обнаружишь татарина. Поскреби Колхозниц, обнаружишь Пушкина. Умом Россию не понять!

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