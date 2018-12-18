Русский музей нашел портрет Пушкина работы Кузьмы Петрова-Водкина под верхним слоем эскиза картины «Колхозницы»

Об этом сообщает агентство ТАСС. Художник считал портрет Александра Пушкина неудачным, поэтому решил уничтожить его. Предполагалось, что портрет утрачен, однако теперь выяснилось, что художник лишь отрезал часть холста, а на оставшемся полотне написал новую работу, — рассказали в Русском музее.