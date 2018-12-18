В СК поступило обращение с просьбой проверить высказывание пресс-секретаря Роснефти, назвавшего главу Хакасии дебилом

В Следственный комитет поступило обращение с просьбой проверить высказывание пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, назвавшего главу Хакасии дебилом. Как сообщает сайт Znak.com, жалобу в республиканское управление СК написал красноярский журналист Даниил Рубинович. Он объяснил это желанием посмотреть, как работает система.

Леонтьев назвал Валентина Коновалова дебилом в эфире радио «Комсомольская правда», когда рассуждал о том, что Россия может потерять Хакасию.