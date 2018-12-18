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17:29, 18 декабря 2018

В СК поступило обращение с просьбой проверить высказывание пресс-секретаря Роснефти, назвавшего главу Хакасии дебилом

В Следственный комитет поступило обращение с просьбой проверить высказывание пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, назвавшего главу Хакасии дебилом. Как сообщает сайт Znak.com, жалобу в республиканское управление СК написал красноярский журналист Даниил Рубинович. Он объяснил это желанием посмотреть, как работает система.
Леонтьев назвал Валентина Коновалова дебилом в эфире радио «Комсомольская правда», когда рассуждал о том, что Россия может потерять Хакасию.

Комментарии

14

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vsevolodsamara 18 декабря 2018 | 17:38

А Лавров не подал в суд за нарушение авторских прав?

klochkov 18 декабря 2018 | 17:46

Как будет работать система?,,,,
как как, да по дебильному

ronin1408 18 декабря 2018 | 17:54

klochkov:
да нет. СК проверит и найдет, что Коновалов дебилом не является (см. экспертизы №№1, 2,3).
Леонтьев опротестует постановление СК, ссылаясь на независимые экспертизы №№1, 2, 3.
Малахов, Борисов и прочие обсудят экспертизы в своих ток-шоу.
Народ желает следить неза бубликом, а за дыркой от бублика.

zapadnay 18 декабря 2018 | 18:35

klochkov:
Снизу стучат, стучат, но все оглохли от замбоящика и ничего не слышат.

olegleon 18 декабря 2018 | 17:48

vsevolodsamara: «Who are you to fucking lecture me?» ответит Вам Лавров

irdo 18 декабря 2018 | 18:21

vsevolodsamara:
А Лавров не подал в суд за нарушение авторских прав?
===========
Подаст....
Или ему подадут...

danko1 18 декабря 2018 | 17:39

Алкоголика и лжеца Леонтьева в психушке лечить надо, а его за враньё теплым местом наградили.
Кремль таких ценит.

oneoretwo 18 декабря 2018 | 17:39

...а пресс-алкаше уже отрезвел ?...

jetsam 18 декабря 2018 | 17:40

@Он объяснил это желанием посмотреть, как работает система. @
банкую, что скоро он посмотрит эту систему изнутри....
как пить дать...

vitaly_a22 18 декабря 2018 | 17:41


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.












ft18 18 декабря 2018 | 17:42

То есть, Михо Блевонтьев (работая на путинского Кента) назвал путинского назначенца дебилом? Как интересно!

bike_nty 18 декабря 2018 | 17:44

Как предлагается проверять? Комплексная врачебная комиссия?

nikvol 18 декабря 2018 | 18:09

В Следственный комитет поступило обращение с просьбой проверить высказывание пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, назвавшего главу Хакасии дебилом
=============================
Так это не СК должен проверять, а медики.

alo0000 18 декабря 2018 | 18:14

Да, когда нужен только секретарь, а не секретарша, это уже фсе! Уролог-андролог не поможет.

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