В СК поступило обращение с просьбой проверить высказывание пресс-секретаря Роснефти, назвавшего главу Хакасии дебилом
В Следственный комитет поступило обращение с просьбой проверить высказывание пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, назвавшего главу Хакасии дебилом. Как сообщает сайт Znak.com, жалобу в республиканское управление СК написал красноярский журналист Даниил Рубинович. Он объяснил это желанием посмотреть, как работает система.
Леонтьев назвал Валентина Коновалова дебилом в эфире радио «Комсомольская правда», когда рассуждал о том, что Россия может потерять Хакасию.
Комментарии14
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vsevolodsamara 18 декабря 2018 | 17:38
А Лавров не подал в суд за нарушение авторских прав?
klochkov 18 декабря 2018 | 17:46
Как будет работать система?,,,,
как как, да по дебильному
ronin1408 18 декабря 2018 | 17:54
klochkov:
да нет. СК проверит и найдет, что Коновалов дебилом не является (см. экспертизы №№1, 2,3).
Леонтьев опротестует постановление СК, ссылаясь на независимые экспертизы №№1, 2, 3.
Малахов, Борисов и прочие обсудят экспертизы в своих ток-шоу.
Народ желает следить неза бубликом, а за дыркой от бублика.
zapadnay 18 декабря 2018 | 18:35
klochkov:
Снизу стучат, стучат, но все оглохли от замбоящика и ничего не слышат.
olegleon 18 декабря 2018 | 17:48
vsevolodsamara: «Who are you to fucking lecture me?» ответит Вам Лавров
irdo 18 декабря 2018 | 18:21
vsevolodsamara:
А Лавров не подал в суд за нарушение авторских прав?
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Подаст....
Или ему подадут...
danko1 18 декабря 2018 | 17:39
Алкоголика и лжеца Леонтьева в психушке лечить надо, а его за враньё теплым местом наградили.
Кремль таких ценит.
oneoretwo 18 декабря 2018 | 17:39
...а пресс-алкаше уже отрезвел ?...
jetsam 18 декабря 2018 | 17:40
@Он объяснил это желанием посмотреть, как работает система. @
банкую, что скоро он посмотрит эту систему изнутри....
как пить дать...
vitaly_a22 18 декабря 2018 | 17:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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ft18 18 декабря 2018 | 17:42
То есть, Михо Блевонтьев (работая на путинского Кента) назвал путинского назначенца дебилом? Как интересно!
bike_nty 18 декабря 2018 | 17:44
Как предлагается проверять? Комплексная врачебная комиссия?
nikvol 18 декабря 2018 | 18:09
В Следственный комитет поступило обращение с просьбой проверить высказывание пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, назвавшего главу Хакасии дебилом
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Так это не СК должен проверять, а медики.
alo0000 18 декабря 2018 | 18:14
Да, когда нужен только секретарь, а не секретарша, это уже фсе! Уролог-андролог не поможет.