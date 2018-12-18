Гуцериев призвал Запашного публично извиниться за распространение непроверенной информации
Глава совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев призвал директора московского цирка Эдгара Запашного публично извиниться за распространение непроверенной информации. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Мне все равно, что говорят в СМИ, но Запашный зачем-то донес непроверенную информацию, почерпнутую им с каких-то интернет-сайтов, до уровня президента. Это какая-то ошибка, Запашный должен публично извиниться», — сказал он.
Ранее Э.Запашный заявил, что «Сафмар» оказывает излишнюю поддержку канадскому «Cirque du soleil», строя для цирка площадку в Сколково.
М.Гуцериев опровергнул эту информацию, подчеркнул, что договор с цирком заключен только на 6 недель, и это далеко не единственная организация, которая будет выступать в киноконцертном зале в Сколково.
«У нас есть и другие договоры, с другими организациями, например, там будет проходить премия «Виктория», «Золотой граммофон», — сообщил М.Гуцериев При этом бизнесмен отметил, что не видит ничего плохого в том, чтобы финансировать зарубежное искусство, хотя сам всю жизнь «вкладывал в российское».
Комментарии1
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