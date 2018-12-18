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17:04, 18 декабря 2018

Сегодня состоится первый полуфинал Клубного Чемпионата мира по футболу

Аргентинский Ривер-Плейт играет с клубом Аль-айн из Объединенных арабских Эмиратов.

Проведение турнира еще не так давно было под вопросом. Поскольку в Южной Америке никак не могли определить обладателя главного клубного турнира континента – Кубка Либертадорес. Первый финальный матч аргентинские Ривер Плейт и Бока Хуниорс сыграли, а второй несколько раз переносили из-за буйства фанатов и нападения на автобус Боки. В итоге матч все-таки состоялся, но не в Америке, а в испанском Мадриде. Ривер Плейт победил и немедленно отправился в Объединенные арабские эмираты, где, как и представитель Европы Реал, в соответствии с регламентом, сразу был допущен в полуфинал.

Хозяин турнира местный клуб Аль-айн к этому времени уже успел пройти двух соперников. Первый матч против австралийского Тим Веллингтон был выигран только в серии пенальти. Зато в четвертьфинале хозяева разгромили лучшую команду Африки — клуб Эсперанс из Туниса.

Во втором полуфинале в среду встретятся мадридский Реал и Касима Антлерс из Японии.

Комментарии

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vitaly_s22 18 декабря 2018 | 17:09


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