Суд в Петербурге восстановил на работе сотрудника «Почты России»

Ранее его уволили за не слишком глубокое вложение газет в ящики.

Уже завтра, девятнадцатого декабря Трофимов сможет вернуться к работе. Это один из итогов дела, которое городской суд Петербурга рассматривал 10 месяцев. Помимо восстановления в должности мужчину ждёт компенсация в 200 тысяч рублей за вынужденный прогул и ещё 10 тысяч за причинение морального вреда. Напомню, Трофимов начал протестовать из-за слишком маленькой зарплаты от «Почты России». Она составляла 14 тысяч рублей. Почтальон пытался решить вопрос через профсоюз и депутата госдумы Владимира Катенёва, но добиться повышения зарплаты ему не удалось. После этого он заказал специальную печать. Её он использовал на бланках-извещений, у которых было пустое место. Надпись на печати гласила: «Они делают вид, что платят нам, мы делаем вид, что работаем». И подпись: «Бедный почтальон». После того, как об этом узнало руководство «Почты России», работу Трофимова проверили и собрали три дисциплинарных взыскания, которых хватило для увольнения.

Добавим, что летом Трофимов провёл месяц в одной из психиатрических больниц Петербурга. По словам мужчины его туда поместили полицейские для освидетельствования. Причина в уголовном деле, которое закрыли несколько лет назад. Его бывший работодатель обвинил Трофимова в краже сварочного аппарата.